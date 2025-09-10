Luego de conocerse los equipos que están clasificados al Mundial de 2026, ahora la preocupación ronda en las escuadras que deberán disputar el repechaje, las que no estarán por algunas medidas de la Fifa y las que deberán ver el torneo desde sus casas porque les faltó el centavo para el peso, como dice el adagio popular.

También, como es de esperarse en cada cita orbital, hay jugadores que tendrán su retiro a nivel de selección allí, tal y como ha pasado con figuras como Zinedine Zidane, Xavi Hernández, Iniesta, entre otras estrellas reciente del balompié y que supieron maravillar a los seguidores de este deporte con su talento único e inigualable.

Este Mundial de 2026 será el final para algunas de las figuras más grandes de la última década y que han marcado a toda una generación. Como es de esperarse, entre ellos se destacan los que han compuesto una de las rivalidades más épicas, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes han sido las brújulas de sus escuadras en la conquista de clasificaciones a esta copa (que han jugado ya en cinco ocasiones) y la consecución de una gran cantidad de títulos.

Pero la tristeza no solo será para portugueses y argentinos, ya que otros futbolistas, posiblemente, colgarán los guayos disputando su última cita orbital en Canadá, Estados Unidos y México, entre los que se destacarían los siguientes:

Neymar (Brasil). Edad: 33 años.

Thiago Silva (Brasil). Edad: 40 años.

Luka Modric (Croacia). Edad: 40 años.

Ivan Perisic (Croacia). Edad: 36 años.

Robert Lewandowski (Polonia). Edad: 37 años.

Harry Kane (Inglaterra). Edad: 32 años.

Kevin de Bruyne (Bélgica). Edad: 34 años.

Virgil Van Dijk (Países Bajos). Edad: 34 años.

Guillermo Ochoa —jugará su sexto Mundial— (México). Edad: 40 años.

James Rodríguez (Colombia). Edad: 34 años.

¿Qué jugadores han jugado más Copas del Mundo?

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, un selecto grupo de futbolistas ha logrado la hazaña de disputar cinco ediciones del torneo, un hito que demuestra una carrera excepcional y una longevidad admirable. Entre estos jugadores se encuentran cuatro deportistas de Portugal, Argentina, y México.

De hecho, uno, después de tantas participaciones, logró alzarse con el título en Qatar 2022, luego de sobrepasar en la final a Francia para bordarle la tercera estrella a su seleccionado nacional. Estos son los futbolistas que han disputados más mundiales:

Cristiano Ronaldo (Portugal).

(Portugal). Lionel Messi (Argentina).

(Argentina). Andrés Guardado (México).

(México). Guillermo Ochoa (México).

¿Cuándo es el primer partido del Mundial 2026?

El telón del Mundial de la Fifa 2026 se levantará el jueves 11 de junio, en un evento histórico que tendrá lugar en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este recinto icónico, que ya ha sido testigo de las finales de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, se convertirá en el epicentro de la jornada inaugural. La elección de este escenario subraya la rica historia futbolística de México como el primer país en ser anfitrión de tres Mundiales, un hito que promete una apertura vibrante y llena de emoción.

El partido inaugural, aún con los equipos por definir, marcará el inicio de un torneo sin precedentes, en el que 48 selecciones competirán por la gloria en 16 sedes a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá. La triple sede de este Mundial de 2026 lo distingue como el más grande y extenso de la historia, ofreciendo una oportunidad única para que el fútbol conecte a tres naciones y a millones de aficionados en todo el continente.

