Una victoria contundente sobre Bolivia no solo significó tres puntos vitales para Colombia, sino también su clasificación matemática al Mundial de 2026, que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá.

Con el pase en el bolsillo, y con el partido ante Venezuela aún pendiente por jugar, todo apunta ahora al sorteo que definirá los rivales en la fase de grupos.

Con Colombia, las otras selecciones clasificadas son Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Solo queda por definir el séptimo puesto, que otorga el cupo al repechaje.

¿Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo para definir los grupos del Mundial 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center en Washington, D.C., Estados Unidos. La ceremonia tendrá lugar al mediodía (hora local), lo que equivale a las 11:00 a. m. en Colombia.

Aunque hubo reportes iniciales que mencionaban Las Vegas y su icónico recinto La Esfera como posibles sedes, la elección oficial recayó en Washington.

¿Cómo se desarrollará el sorteo?

Se repartirán las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos.

Los tres países anfitriones ya estarán asignados a puestos específicos: México como A1, Canadá como B1, y Estados Unidos como D1.

Los primeros dos de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a una nueva fase de dieciseisavos de final —una novedad derivada de la expansión del torneo—.

Se mantendrán reglas tradicionales del sorteo: evitar enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación (excepto UEFA) y asignar el calendario de partidos conforme al bombo y al ranking Fifa.

Novedades del Mundial 2026

Formato expandido: será la primera Copa del Mundo con 48 equipos, una ampliación frente a los 32 del ciclo anterior.

Más partidos, más fases: el torneo contará con 104 partidos —desde fase de grupos hasta la final— y el formato incluirá una fase nueva: los dieciseisavos de final.

Venta de boletos con precios dinámicos: las entradas arrancarán desde 60 dólares para partidos de fase de grupos, y podrán alcanzar hasta 6.730 dólares para la final.

Fases de venta:

Primera preventa del 10 al 19 de septiembre, exclusiva para tarjetas Visa.

Segunda fase en octubre y una tercera a partir de diciembre, después del sorteo.

