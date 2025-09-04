Uno de los jugadores de la Selección Colombia que más ha sufrido la mala racha en la que entró el equipo, sin duda, ha sido Jhon Córdoba. Luego de la Copa América, el número 9 del equipo ha sido blanco de críticas por la falta de gol y todos los que ha fallado.

Sin embargo, un año y medio después pudo sacarse la sal que traía y anotó su primer gol en Eliminatorias. Por supuesto, para Córdoba no fue un gol más, y así lo demostró en la celebración: euforia, lágrimas y abrazo con todos sus compañeros.

Jhon Córdoba habló de su gol con la Selección Colombia

Visiblemente emocionado, Córdoba habló de lo que fue este gol para él y se lo dedicó a su familia, quienes fueron los que más sufrieron las críticas. “Yo nunca he dudado de mis capacidades. Como lo dije siempre, me preocupé por mi familia, pero hoy estoy contento con ellos porque hoy van a celebrar, hoy no se van tristes para la casa“, dijo en Gol Caracol.

Por otra parte, habló de la unión de grupo que hay y de todo el apoyo que recibió, tanto de sus compañeros, como del cuerpo técnico. “El respaldo que he recibido ha sido increíble, de mis compañeros, del cuerpo técnico, de la gente en mi pueblo que ha sido fundamental, mi mujer, mis hijos, mi papá, mi mamá, todos”.

Por último, aprovechó para contar cómo han sido estos meses de críticas para él y dejó un mensaje a quienes lo acabaron. “No ha sido fácil, la verdad, cuando fallé, me criticaron, pero ahí está un Dios que todo lo ve y no se queda con nada y hoy me levantó y me ha hecho grande delante de todo este poco de gente”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por Eliminatorias?

Con los pasajes listos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Colombia cerrará las Eliminatorias contra Venezuela el próximo 9 de septiembre a las 6:30 p. m. en el Estadio Monumental de Maturín.

