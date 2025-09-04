Colombia vira y celebra con la clasificación de la ‘Tricolor’ a la Copa Mundial de la Fifa 2026 y, en medio de la dicha que significó el triunfo frente a Bolivia, se conoce una historia que ocurrió antes del pitazo inicial.
En redes sociales se difundió un video en el que se ve a un hombre que fue sorprendido con su amante en el partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla en la tarde de este jueves 4 de septiembre.
La grabación, difundida por Canal Montería, muestra a una mujer reclamándole al sujeto que apenas agachaba la cabeza en medio de las rechiflas de los aficionados que estaban presentes: “Fuera, fuera”, le gritaban.
Tal fue la algarabía que se formó que por lo menos dos uniformados de la Policía se acercaron para indagar sobre lo que estaba pasando. El señalado permaneció sentado y en calma en medio del escándalo.
Reacciones sobre el hombre que fue pillado con la amante en Colombia-Bolivia
Hasta el momento no se sabe si el hombre fue obligado a retirarse; sin embargo, el momento fue tomado de manera jocosa por algunos internautas que comentaron la publicación.
“No pueden revisar el VAR … “Quizás no sea para expulsión”; “El amigo policía manejando la empatía” y “Si gana la Selección Colombia, lo perdona”, fueron algunas de las reacciones.
