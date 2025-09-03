La historia de Pablo Garna ha sorprendido al mundo entero. El ‘influencer’ granadino de 35 años, que acumulaba una comunidad de más de 600.000 seguidores, anunció recientemente que dejará atrás su vida digital y su carrera en el universo 2.0 para ingresar al seminario y ordenarse sacerdote.

La noticia, que él mismo compartió en un video, ya supera las cien mil visualizaciones, reflejando el enorme interés que ha causado su decisión: “Lo único que quiero en esta vida es ser santo”.

Pablo, que durante varios años se desempeñó como creador de contenido y colaboró con reconocidas marcas como embajador, ha decidido dar un giro radical y entregarse por completo a Dios. Con este paso no solo se despide de su faceta como ‘influencer’, sino también de un estilo de vida que le daba ingresos considerables, una amplia visibilidad y una agenda marcada por colaboraciones con importantes firmas.

¿Quién es Pablo Garna?

La carrera digital de Garna comenzó en 2021, cuando participó en el videoclip ‘Mademoiselle Madame’ de la cantante Sofía Ellar. A partir de ese momento, sus redes sociales experimentaron un crecimiento vertiginoso, lo que le permitió consolidarse como un referente en el mundo digital.

Sin embargo, más allá de la fama, Pablo siempre tuvo claro que su propósito iba más allá: usó esas plataformas no solo como una fuente de ingresos, sino como un medio para acercar a su comunidad a la fe y transmitir mensajes de evangelización.

El granadino no solo se despide de una comunidad que supera los seiscientos mil seguidores, sino también de su numerosa familia, de su círculo católico y del dinero que obtenía en el mundo digital gracias a su labor como embajador de reconocidas marcas.

Durante más de cuatro años, dedicó su tiempo y energía a compartir reflexiones, testimonios y enseñanzas que inspiraban a sus seguidores. Ahora, con su ingreso al seminario, deja en claro que está dispuesto a renunciar incluso a su vida personal para entregarse al sacerdocio.

En su mensaje, Pablo reconoció que esta elección implica cambiar prioridades y, en cierta medida, alejarse de su familia y amigos más cercanos.

Pablo siempre fue transparente con sus seguidores y quiso mostrar no solo su vida pública, sino también a las personas que lo rodean. Presentó a su madre, Teresa Navarro, quien también se ha convertido en ‘influencer’, a su padre y a sus siete hermanos, todos ellos vinculados profundamente con la fe católica. De hecho, algunos de sus hermanos han estudiado o estudian en la Universidad de Navarra, una institución históricamente relacionada con el Opus Dei.

Asimismo, Garna contó con un sólido grupo de amigos dentro de la comunidad católica, especialmente el movimiento Hakuna, al que pertenece. Allí compartió experiencias con personas que, como él, también evangelizan a través de las redes, entre ellos el cantante Ignacio Serrano y Miguel Jiménez Pimentel. Sin embargo, con su nuevo camino, deberá despedirse temporalmente de esa dinámica de amistad y proyectos compartidos.

¿Quién es la novia de Pablo Garna?

Desde que se hizo conocido, muchos de sus seguidores le preguntaban constantemente por su vida sentimental. Aunque nunca presentó oficialmente a una pareja, sí llegó a compartir algunas reflexiones sobre las relaciones y la sexualidad. En una ocasión confesó haber tenido un amor a distancia que no prosperó, aunque lo intentó con sinceridad.

En 2022, incluso detalló cómo se imaginaba en una relación: alguien leal, respetuoso, paciente, sincero y generoso, dispuesto a brindar apoyo incondicional a su pareja. En esa misma declaración, comentó que lo único que pedía en una mujer era que “fuera buena de verdad”.

No obstante, sus planes han tomado un rumbo distinto. Hoy, Pablo Garna ha decidido renunciar al matrimonio y a la vida en pareja para consagrarse plenamente a Dios.

Con su determinación, Garna ha dejado claro que su vocación es la de servir y dedicar su vida a transformar el mundo desde la espiritualidad. Aunque el cambio significa abandonar la comodidad, la popularidad y los ingresos que le brindaba su faceta de ‘influencer’, ha optado por apostar todo a su fe.

Su historia se ha convertido en un testimonio que inspira, no solo por la radicalidad de su decisión, sino porque demuestra que la fama y el éxito material no siempre son suficientes para llenar el corazón. Pablo Garna ha encontrado en la vocación religiosa la respuesta a su búsqueda personal, y ahora inicia una nueva etapa donde el centro será, sin duda, vivir para Dios y para los demás.

