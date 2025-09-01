Un duro accidente entre un carro y un furgón se presentó cerca de la calle 63 # 103 (Bogotá), el cual involucró, inicialmente, a dos mujeres —una de 36 años y a otra de 74 años— que iban en el vehículo y a un hombre y un niño —de 4 a 6 años—, quienes, presuntamente, iban en el camión. No obstante, una ‘influencer’ resultó inmiscuida, luego de sucedido el hecho y es lo que ha causado todo un caos para las dos ciudadanas, ya que una de ellas resultó con heridas bastante graves.

De acuerdo con lo contado por Pamela Santos, la conductora del Mazda, y como se ve en las imágenes compartidas a Pulzo, el furgón las chocó por detrás, dejando el coche completamente sumido en la parte trasera y causándole dos fracturas en el rostro a Martha Chávez, su mamá de 76 años y quien iba de copiloto el pasado viernes 29 de agosto.

Como es bien sabido, en Bogotá las cifras de siniestralidad son bastante altas, debido a los descuidos e imprudencias por parte de los actores viales. Tal y como habría pasado en este caso, que hoy tiene preocupadas a estas dos mujeres y su familia en la capital colombiana.

Ahora bien, según lo narrado por Santos a Pulzo, el accidente se presentó sobre las 9:30 p. m., pero lo complicado del caso es que un hombre, que llevaba a un menor de aproximadamente 6 años, supuestamente iba manejando el camión cuando ocurrió el choque. Sin embargo, después de que el sujeto se habría bajado del vehículo para verificar lo sucedido y discutir con las dos ciudadanas, intentó huir, pero no lo logró, debido a que la conductora del Mazda no lo permitió.

No obstante, es justo ahí cuando ocurre otro hecho grave. Pasados varios minutos, al sitio del choque, llegó Ivón Tenjo, una conocida ‘influencer’ del gremio camionero, quien habría asegurado que ella era la dueña del furgón y quería llegar a algún arreglo, ya que, según lo contado por Santos, el vehículo, aparentemente, tenía seguro, pero no todo riesgo, y no quería que se lo llevaran a los patios. Asimismo, cuando le pidieron los papeles del furgón no los habría querido pasar. En ese momento, el conductor del camión se fue con el niño y no volvieron más.

Posteriormente, cuando llegaron los agentes de tránsito, Tenjo habría afirmado que era ella quien iba manejando el furgón, cuando, de acuerdo con lo mencionado por Santos, no era así. Todo con la finalidad, al parecer, de querer ocultar y proteger al chófer, quien sería su pareja.

De hecho, la misma conductora del Mazda asegura que todos los gastos de hospitalización de ella y su mamá, estarían corriendo por cuenta de su Soat todo riesgo. Incluso, Martha Chávez, de 76 años, sufrió dos fracturas en su rostro. Una cerca del pómulo y otra debajo de la ceja derecha y tienen que hacerle cirugías para tratar estas lesiones.

¿Qué dice la ‘influencer’ Ivón Tenjo sobre el accidente ocurrido en Bogotá?

Después de conocerse el accidente en Bogotá entre el furgón y el carro particular, Ivón Tenjo apareció en su Instagram para compartir un comunicado en sus historias y aclarar lo que, según ella, son rumores y comentarios malintencionados.

“Mi carro nunca se dio a la fuga. Esa versión es falsa y carece de fundamento. Desde el momento en que la parte afectada decidió esperar a los abogados de la aseguradora, la responsabilidad de respuesta pasó directamente a mi aseguradora, como corresponde legalmente. Estoy aquí dando la cara con responsabilidad y honestidad, como siempre lo he hecho, sin esconderme ni evadir la situación”, se lee en el comunicado que emitió la ‘influencer’.

¿Qué dice Pamela Santos sobre el Soat?

Pamela Santos, la conductora del Mazda que fue afectado por el furgón, le confirmó a Pulzo que el camión no contaba con Soat y que el seguro todo riesgo que ella adquirió para su carro es el que está cubriendo todo este proceso médico suyo y de su mamá, Martha Chávez.

Justamente, Santos aclaró que le ha solicitado a la ‘influencer’ que entregue la información del supuesto conductor de relevo, pero no la entrega, lo que complica que tome las acciones legales correspondientes por los daños hechos.

Además, según lo mencionado por Pamela Santos, el croquis hecho por las autoridades de tránsito confirma que el camión no hizo el intento de frenar y que al haberse hecho el cambio de conductor es imposible proceder con las pruebas de alcoholemia para conocer si el hombre que estaba al volante iba bajo los efectos del alcohol.

