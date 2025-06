En una verdadera odisea se encuentra la joven de 16 años, estudiante universitaria en la Institución Universitaria Colegios de Colombia (Unicoc), quien ha tenido que ir de clínica en clínica para ser atendida y que sea operada, ya que su EPS Compensar no responde en las líneas de atención para que le autoricen el procedimiento quirúrgico que necesita.

Este domingo 29 de junio, Sarah Jaimes Saldarriaga se encuentra en la Fundación Santa Fe — misma donde está siendo atendido Miguel Uribe Turbay—, donde recibió la atención básica y el diagnóstico, pero no puede ser operada porque su entidad prestadora de salud (Compensar) no autoriza este tipo de procedimientos, aunque sea una paciente con una urgencia vital, lo que ha sido un verdadero calvario para ella y su madre Diana Saldarriaga.

De acuerdo con lo contado por la abogada penalista Jennifer Gallón a Pulzo, llevan 5 días pasando de una clínica a otra, lo que se conoce comúnmente como el ‘paseo de la muerte’. Según indica Gallón, primero fueron a la Clínica El Bosque, donde le practicaron exámenes para descartar que el malestar de Sarah no se tratara de cálculos renales o de un cáncer, pero no la hospitalizaron porque no contaban con los equipos necesarios.

Posteriormente, llegaron a la Clínica de La Colina, donde le hicieron una resonancia magnética, en la cual confirmaron que la menor tiene quistes en los ovarios y una masa. Además, hay otra masa al final de su columna vertebral, que sería la razón del dolor. En ese centro médico solo les dieron tramadol para aliviarla temporalmente, pero no le hizo ningún procedimiento.

Lee También

(Vea también: EPS ya tienen fecha para desaparecer en Colombia, por nueva reforma a la salud de Petro)

La tercera opción fue la Méderi, pero allí les informaron que ese tipo de atención no estaba disponible para menores de edad. Así que le dijeron que podría dirigirse a la Fundación Santa Fe para que lograra ser atendida adecuadamente y operada lo más pronto posible.

No obstante, no fue como ellas lo esperaban, ya que en esta clínica ubicada en el norte de Bogotá, a pesar de que fue diagnosticada y confirmaron que le puede dar una peritonitis, no la han querido hacer la cirugía debido a que la EPS Compensar no autoriza el procedimiento. La familia de Sarah Jaimes Saldarriaga, desde este centro médico, ha llamado a su entidad prestadora de salud, pero no les contestan, mientras que Sarah sigue empeorando a cada segundo.

Los familiares de la joven alegan que ha habido negligencia tanto de la EPS Compensar como de la Clínica La Colina y de los otros centros hospitalarios, debido a que no han tratado el problema de la menor con la seriedad y el compromiso que se requiere. Y el mayor miedo que tienen es que su vida esté en riesgo. Por ahora, siguen acompañando a Sarah, quien está en una camilla de la Fundación Santa Fe, esperando a ser operada lo más pronto posible y que esta historia no termine en una grave tragedia que se pudo haber evitado.

* Pulzo.com se escribe con Z