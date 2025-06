A sus 70 años, Carmen Elisa Osorio León es un ejemplo vivo de esperanza, fe y determinación. Su historia no solo derriba el mito de que la edad es un impedimento para recibir un trasplante, sino que también contribuye a educar sobre las verdaderas causas de enfermedades hepáticas como la cirrosis, muchas veces asociada exclusivamente al consumo de alcohol.

En 2018, a Carmen le fue diagnosticada cirrosis hepática tipo NASH, una enfermedad de origen metabólico que se desarrolla sin necesidad de antecedentes de consumo de licor.

Esta forma de cirrosis, conocida como esteatohepatitis no alcohólica, se produce por la acumulación de grasa en el hígado, lo que causa una inflamación, daño celular y cicatrización progresiva. “Cuando el doctor me dijo que tenía cirrosis, yo me sorprendí. Le dije: ‘Pero si yo nunca he tomado’. Él me explicó que la cirrosis no es exclusiva de quienes consumen alcohol, que hay muchas causas, y en mi caso tenía que ver con el hígado graso”, contó Carmen en entrevista con Pulzo.

A partir de ese momento, comenzó un proceso de seguimiento médico que incluyó varios exámenes y controles especializados. En noviembre de 2022, Carmen fue trasplantada por primera vez en el HIC Instituto Cardiovascular, ubicado en Florinda, Santander, donde recibió un órgano que le devolvió la ilusión y le permitió retomar su vida con energía renovada.

“Desde el primer momento todo salió muy bien. Me hacían endoscopias y exámenes, pero la recuperación fue sorprendente. Me dijeron que estaría uno o dos meses en la clínica, pero a los 12 días me dieron salida”, recuerda con gratitud.

Como mujer cristiana, Carmen siempre puso su proceso en manos de Dios. “Le dije: ‘Si es tu divina voluntad y esto ha de ser para bien, entonces empareja todas las cosas’. Y así fue”, afirma.

No obstante, el camino no terminó ahí. Con el paso del tiempo, el órgano trasplantado comenzó a presentar rechazo crónico, y la función hepática se deterioró nuevamente. En febrero de 2024, Carmen fue hospitalizada mientras esperaba un nuevo donante. “Ya me habían dicho que el hígado estaba funcionando solo en un 50 %, luego bajó al 35 %, y tuvimos que empezar otra vez con evaluaciones. Afortunadamente, no fue tan larga la espera”.

El pasado primero de mayo de 2025, Carmen recibió su segundo trasplante hepático. Esta vez, el órgano provenía de una persona en Cúcuta, de quien no conoce más detalles, pero a quien agradece profundamente. Actualmente, se encuentra en seguimiento médico con su hepatólogo y su estado de salud es favorable. “Me siento bien, gracias a Dios. Las citas van bien, los exámenes también, y sigo adelante con disciplina”, afirma.

Además del apoyo incondicional de su esposo y sus hijos, Carmen destaca el acompañamiento de su congregación, que ha sido una fuente constante de fortaleza espiritual y emocional.

Su historia no solo resalta la importancia de la fe y el acompañamiento familiar, sino que también ofrece un mensaje para quienes atraviesan procesos similares. “A quienes esperan un trasplante, les digo que confíen en Dios. Nada es imposible. Esto no se soluciona de la noche a la mañana, pero hay que tener paciencia y cumplir con el tratamiento, por más que el medicamento sea mucho. Todo eso es por el bienestar de cada uno”.

Carmen, además, es una paciente con diabetes e hipertensión, condiciones que no le impidieron salir adelante. “Soy testimonio de que sí se puede. Mis hijos me apoyan, me ayudan en todo, y no tengo queja de ellos. Gracias a Dios, me siento bendecida”.

