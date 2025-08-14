El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas le respondió a Claudia López después de que la exalcaldesa lo acusara de proponer desmontar impuestos que, según ella, él mismo creó durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

Cárdenas le pidió respeto y afirmó que, a diferencia de López, ha mantenido coherencia en sus posturas sobre política fiscal. Explicó que el impuesto de patrimonio existe en Colombia desde 2002 y que, en 2016, cuando dirigía el Ministerio de Hacienda, lo eliminó para las personas jurídicas, quedando pendiente su desmonte para personas naturales.

Qué dijo Mauricio Cárdenas sobre Claudia López

También recordó que dejó el impuesto de renta de sociedades en 33 %, aunque este subió durante la pandemia, y sostuvo que debe reducirse al 30 %.

En su intervención, Cárdenas expresó que, si hay alguien que cambia de opinión constantemente en estos debates, es Claudia López, por lo que se infiere que no la consideraría como una figura adecuada para este escenario.

Este cruce de declaraciones se suma al debate sobre el manejo de la política tributaria en Colombia y las propuestas para una nueva reforma.

Mauricio Cárdenas (@MauricioCard) le respondió a Claudia López (@ClaudiaLopez) luego de que lo acusara de proponer desmontar los impuestos que él mismo creó en la presidencia de Santos. Cárdenas le pidió respeto y le dijo que quien cambia de opinión con frecuencia es ella. pic.twitter.com/Tq1Pt7UyuQ — Pulzo (@pulzo) August 14, 2025

