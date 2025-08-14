Este jueves 14 de agosto, el precandidato presidencial Daniel Quintero protagonizó un tenso momento durante el Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), desarrollado en Cartagena.

El político irrumpió sin invitación en el escenario donde se llevaba a cabo un panel con varios aspirantes a la Presidencia, provocando abucheos, reclamos y un inmediato operativo de seguridad para retirarlo.

El incidente se produjo en medio de la intervención del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien compartía escenario con figuras como Juan Daniel Oviedo, María Fernanda Cabal, Claudia López, Enrique Peñalosa y Roy Barreras.

Sin previo aviso, Quintero subió a la tarima portando una bandera de Palestina, lo que sorprendió tanto a los asistentes como a los organizadores.

El exalcalde no contaba con micrófono y se ubicó al frente del escenario con la bandera desplegada, mientras el presidente de la Andi y el moderador del debate, Juan Roberto Vargas (director de Noticias Caracol), intentaban retomar el control de la situación.

Acá, el video de lo ocurrido:

Durante la intervención de Mauricio Cárdenas (@MauricioCard) en el congreso de la ANDI, Daniel Quintero (@QuinteroCalle) interrumpió para exhibir una bandera de Palestina, causando la molestia de los asistentes, muchos le gritaron “ladrón”. pic.twitter.com/mEIUhLyZE5 — Pulzo (@pulzo) August 14, 2025

La reacción del público fue inmediata: fuertes abucheos, gritos de “fuera” y hasta señalamientos de “ladrón” retumbaron en el auditorio.

Aunque el incidente alteró momentáneamente el orden del debate, la agenda se retomó pocos minutos después, sin que los demás candidatos intervinieran públicamente sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Quintero sobre su aparición en el Congreso de la Andi?

Segundos después de ser retirado del recinto, el exalcalde de Medellín se pronunció para explicar los motivos de su acción. Aseguró que su exclusión del evento respondía a sus posturas políticas, particularmente su rechazo a las relaciones comerciales de Colombia con Israel.

“Solo dos personas fueron censuradas para asistir hoy: el presidente de la República y yo como candidato presidencial. ¿Por qué? Porque tanto el presidente como yo nos opusimos a la venta de carbón al estado genocida de Israel. Por eso nos sacaron de acá”, afirmó Quintero a algunos medios de comunicación.

Acá, las palabras del precandidato antioqueño:

📌Estas fueron las palabras de Daniel Quintero, en medio de gritos, tras ser sacado del auditorio. 🎥El País pic.twitter.com/M9w4wOk3M9 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) August 14, 2025

Quintero dijo que su objetivo era llevar un mensaje “en defensa de la vida” y en contra de lo que considera un alineamiento de ciertos sectores empresariales con intereses económicos que, según él, pasan por alto principios humanitarios.

“Vengo acá para dar un mensaje: la plata no puede estar por encima de la vida. La censura no puede estar por encima de la vida, y ni Colombia ni la Andi pueden estar del lado de la muerte”, expresó, haciendo referencia a su rechazo a las exportaciones de carbón hacia Israel en el contexto del conflicto en Gaza.

La acción de Quintero provocó reacciones encontradas en redes sociales y círculos políticos. Sus seguidores destacaron la valentía de irrumpir en un espacio que consideran dominado por visiones económicas contrarias a sus planteamientos.

Sin embargo, sus detractores calificaron la intervención como un acto de irrespeto hacia el evento y hacia los demás candidatos, señalando que hay canales institucionales para debatir posturas.

La Andi, principal gremio empresarial del país, ha mantenido históricamente una relación compleja con Quintero. Durante su gestión como alcalde de Medellín, el político tuvo choques con varios empresarios por temas como la crisis de Hidroituango, las decisiones en Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus señalamientos sobre la supuesta influencia de grandes capitales en la política.

En este contexto, su ausencia de la lista de invitados al congreso de este año no fue vista como una sorpresa en algunos sectores, aunque el exalcalde asegura que se trató de un veto deliberado por sus posiciones críticas frente a Israel y el comercio internacional de carbón.

