Los conciertos de Shakira en México siguen dejando momentos memorables, no solo por la energía de la cantante en el escenario, sino también por las historias que surgen entre los asistentes.

Una de ellas se volvió viral en redes sociales porque muestra a una mujer en silla de ruedas que, en pleno show de la barranquillera, se levantó para bailar y disfrutar de la música, lo que muchos calificaron como un verdadero “milagro de Shakira”.

La escena ocurrió durante una de las presentaciones de la gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, que la artista llevó recientemente a México. En medio de la euforia del público, las cámaras captaron a una mujer que asistió al evento en silla de ruedas, pero que, cuando sonaron los grandes éxitos de la colombiana, tomó fuerzas y se levantó para bailar.

El instante fue grabado por otros asistentes que no dudaron en compartirlo en redes sociales. En los videos se ve cómo la mujer se pone de pie, moviéndose al ritmo de la música, mientras las personas a su alrededor aplauden y celebran con ella. La reacción de los presentes muestra la emoción de presenciar algo que nadie esperaba.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en plataformas como TikTok, donde los internautas comenzaron a referirse al episodio como un “milagro de Shakira”. Aunque no se trata de un milagro literal, el gesto de la fan fue interpretado como una muestra de la fuerza y la motivación que la música puede provocar en las personas.

“Shakira hasta hace milagros”, “qué poder tan grande tiene la música”, “ese es el verdadero impacto de un artista”, “me conmovió hasta las lágrimas”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Por otro, hubo quienes criticaron la falta de consideración: “Esto es una burla a las personas con discapacidad real”, se lee en comentarios.

Este incidente no es aislado. En conciertos de artistas como Taylor Swift o Bad Bunny, se han reportado casos similares de “falsos discapacitados” para saltarse colas o ganar posiciones.

