Huéspedes del reconocido Montecarlo Chalet, ubicado en Turbaco (Bolívar), reportaron la presencia de cámaras de seguridad ocultas dentro de una de las cabañas. Esta situación encendió alertas entre las autoridades por la posible vulneración del derecho a la intimidad.

En un país donde el turismo representa una de las principales fuentes de ingreso, este hecho provocó gran revuelo en los ámbitos social y jurídico. El temor de ser observados en momentos privados interrumpió el ambiente de descanso y disfrute que generalmente acompaña a los viajeros en estos destinos tropicales.

Según el relato de los afectados, uno de los huéspedes identificó lo que parecía ser una cámara camuflada en un humidificador, durante el tiempo que permaneció en el lugar.

#cartagena ♬ sonido original – llerena2417 @llerena2417 DENUNCIA PÚBLICA!! #denunciapublica Lugar de los hechos: Establecimiento Montecarlo Chalet, municipio de Turbaco, Bolívar. Fecha de la estadía: Del 16 al 17 de agosto de 2025. Relato de los hechos: La reserva y el pago de la estadía en el establecimiento Montecarlo Chalet se realizaron de manera totalmente virtual. Desde la consulta inicial del lugar hasta el día de la estadía, toda la comunicación se dio únicamente a través de mensajes. Nunca hubo presencia física de ninguna persona del establecimiento ni se realizó contacto por llamadas. El 17 de agosto de 2025, aproximadamente a las 9:00 a.m., observamos un supuesto humidificador o ambientador conectado en el lugar, notamos irregularidades en el objeto. En particular, llamó nuestra atención que estaba pegado al tomacorriente con algún tipo de adhesivo y que además tenía una abrazadera metálica que impedía su apertura. Esto generó desconfianza. Ante la sospecha, tomamos una fotografía y la enviamos por mensaje a la persona encargada del lugar, preguntando si se trataba de una cámara. La respuesta fue que era un dispensador con sensor dañado, que no servía y que podía ser desconectado o puesto en otro sitio. Sin embargo, al abrir el dispositivo, comprobamos que en su interior había una cámara espía camuflada, lo que constituye una grave vulneración al derecho fundamental a la intimidad. Ante el reclamo, la persona respondió que “estuvieran tranquilos, porque nunca habían tenido problemas con eso” y que, para mayor seguridad, podían bajar el supuesto humidificador. A pesar de esa respuesta, la tranquilidad de nosotros quedó comprometida. Expresamos temor por nuestra seguridad y por el uso que pueda darse al material grabado sin consentimiento. Aunque intentamos continuar con la estadía, la preocupación nos impidió disfrutar del tiempo restante. Adicionalmente, la identidad de la persona con la que se realizaron los trámites es confusa. El pago total se hizo a nombre de Marta Contreras, pero en conversaciones posteriores surgió la sospecha de que no se trata de una mujer, sino de un hombre que sería el verdadero dueño del establecimiento. Este caso refleja un grave atentado contra la privacidad en el establecimiento Montecarlo Chalet. La presencia de una cámara espía en un objeto camuflado y asegurado con adhesivos y una abrazadera metálica muestra clara intención de ocultamiento. A ello se suma la falta de transparencia en la identidad de los responsables y el hecho de que toda la interacción con los clientes se realiza únicamente por mensajes virtuales, sin contacto presencial. Se hace un llamado a las autoridades para que se investigue lo ocurrido y a la comunidad para que esté alerta frente a situaciones similares. La intimidad y la seguridad de las personas deben ser protegidas en todo momento. @Fiscalía General de la Nación @Dumek Turbay Paz @Yamil #fyp

¿Qué dijo el dueño de Montecarlo Chalet por cámara en una cabaña?

El propietario del Montecarlo Chalet, identificado como Carlos Loeste, se pronunció en un video difundido en redes sociales para brindar su versión sobre la polémica.

“Efectivamente había un dispositivo ubicado en la sala, que es una zona social, no privada. Nunca estuvo en una habitación. Segundo: en algún momento, cuando funcionó, se usó con fines de seguridad, pero jamás para violar la intimidad de nuestros visitantes”, aseguró Loeste.

Afirmó que el supuesto dispositivo no correspondía a una cámara colocada en un espacio privado, sino que se trataba de un sensor con cámara ubicado en la sala, entendida como un área común y social, no en una habitación.

Según Loeste, el dispositivo en cuestión funcionó en algún momento con fines de seguridad, pero en ningún caso fue utilizado para invadir la intimidad de los huéspedes.

Añadió que, al comprender el conflicto emocional y la desconfianza originados, se decidió retirar ese dispositivo, manteniendo únicamente cámaras externas con el propósito exclusivo de velar por la seguridad del lugar y conforme a lo permitido por la ley.

“Por esa razón hemos tomado la decisión de retirar cualquier dispositivo, manteniendo únicamente cámaras externas con el fin exclusivo de velar por la seguridad, tal como lo permite la ley”, concluyó Loeste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗠onteCarlo Chalet | Alquiler Cabaña de Montaña (@montecarlochalet)

