Un intento de robo en Santa Marta terminó con un giro inesperado: el asaltado no solo recuperó su cadena de oro, sino que además se fue en la motocicleta del delincuente.

El hecho, que habría ocurrido este miércoles 27 de agosto, se difundió rápidamente en redes sociales, donde varios usuarios han comentado la reacción del hombre. Según la cuenta de X @ColombiaOscura, el ladrón habría abordado a la víctima en una vía de la ciudad y le arrebató una cadena de oro.

Sin embargo, lo que parecía otro caso de hurto en vía pública dio un vuelco cuando el afectado reaccionó con rapidez, enfrentó al delincuente, recuperó su joya y, aprovechando un descuido del agresor, se subió a la moto del ladrón y escapó en ella.

#INSOLITO 🤣🤣🤣 El colmo del robo: Un ladrón le robó la cadena de oro a un ciudadano pero la víctima, con toda la astucia, recuperó su prenda y de paso se fue en la motocicleta del delincuente. Según lo que se comenta en las R/S, el momento se presenció hoy (27AGO) en Sta Marta. pic.twitter.com/tbP364dHB0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 28, 2025

Aunque no hay confirmación oficial por parte de las autoridades hasta el momento, el hecho ya empieza a dejar reacciones, en su mayoría graciosas, ante el hecho. En el video publicado, se ve a un gran número personas sorprendidas y hasta riéndose por la reacción del hombre.

Así mismo, las imágenes muestran que uniformados de la Policía llegaron hasta el lugar para dar control a la situación y capturar a los responsables. El video muestra a un hombre a bordo de una motocicleta (presuntamente la víctima del robo), mientras que el victimario está con los uniformados.

Se espera que próximamente se conozcan los detalles de cómo sucedieron los hechos y si el hombre que ejecutó el hurto será judicializado.

