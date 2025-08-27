Cuando se cree que ya se ha visto casi todo en Bogotá, resulta que no es así. Todo debido a una pareja que usó un bebe de brazos para robar y ocultar el botín. Lo que ha causado toda una ola de indignación, ya que es inconcebible que dos adultos sean capaces de usar a una menor para estos fines delictivos y que podrían afectar su juventud y adultez.

En esta ocasión, el final no fue como el del hombre que evitó ser robado y se burló de los ladrones, porque el golpe sí fue asestado de una manera muy baja y aprovechándose de la vendedora que trató de atenderlos de la mejor manera y respondiendo a sus requerimientos, mostrándoles los distintos modelos de gorras que había en el establecimiento.

Pues bien, todo ocurrió en un almacén de cachuchas en San Victorino (Bogotá), a donde llegó una pareja con una niña de brazos y que, parecía, querían comprar algunas de un modelo específico. Así que empezaron a pedirle a la tendera que les mostrara varias referencias para enredarla y cometer la fechoría.

De acuerdo con las imágenes de una de cámara de seguridad del lugar, quien sería presuntamente la mamá de la bebé, se midió varias gorras y le pidió más diseños a la vendedora, mientras que el hombre, quien tenía a la menor en sus brazos, se dirigió hacía uno de los mostradores y tomó un puñado de cachuchas y las ocultó entre su pecho y el cuerpo de la bebé, todo de una manera muy ágil y que no despertó sospecha alguna.

#BOGOTÁ. Cam/seguridad registró a pareja con una bebé en brazos robando un almacén de San Victorino, pleno centro de la ciudad. Según informan, hicieron lo mismo en varios locales del sector, la comunidad se percató los capturaron y les propinaron varios consejos. ÚNETE 👉… pic.twitter.com/jjHUP34KbF — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 27, 2025

Según mencionan en X, la comunidad se percató del hecho, los capturaron y les propinaron algunos consejos para que no volvieran a cometer un delito de esta naturaleza.

Sin embargo, como era de esperarse, los internautas expresaron su rechazo frente a este acto: “Esto es instrumentalizarían de menor de edad”, “ñeramenta inmunda”, “esa menor necesita protección, o mejor esperamos a que sea más grande y cometa delitos para aprovechar que la ley no es ejercida sobre menores de edad” y “padres del año”, son solo algunos comentarios que levantó esta fechoría en San Victorino.

¿Qué hacer en caso de hurto en Bogotá?

Si se convierte en víctima de un hurto en Bogotá, el primer paso es actuar con prontitud y reportar el incidente a las autoridades. La Policía Nacional, a través de su línea (601) 3779595, ext. 1137, ha dispuesto un canal específico para atender este tipo de emergencias. Al llamar a este número, recibirá orientación inmediata y podrá denunciar el hecho de forma oficial, lo que facilita el inicio de la investigación y la posible recuperación de sus pertenencias. Este reporte es fundamental para que las autoridades puedan mapear los puntos críticos y reforzar la seguridad en la ciudad.

Además de la denuncia telefónica, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cuenta con el Equipo Aide (Articulación Interinstitucional para la Disminución del Delito y la Estructura Criminal). Este grupo de profesionales está preparado para brindarle apoyo psicológico y jurídico, acompañándole durante todo el proceso. Su objetivo es asegurar que la víctima no solo reporte el hurto, sino que también reciba la asistencia necesaria para enfrentar las secuelas emocionales y logísticas del delito. Contactar al Equipo Aide complementa su denuncia y te ofrece una red de apoyo integral.

