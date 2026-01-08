Un inusual comportamiento durante un procedimiento policial en Sabanalarga (Atlántico), se volvió viral en redes sociales. Una mujer capturada en flagrancia por tráfico y porte ilegal de armas de fuego llamó la atención al sonreír y cambiar de pose frente a la cámara, pese a estar esposada y custodiada por dos uniformados.

El hecho ocurrió en medio de un operativo adelantado por unidades del modelo nacional del servicio de Policía, orientado a las personas y los territorios, durante labores rutinarias de patrullaje, registro y control en el municipio.

Según el reporte oficial, el procedimiento se desarrolló en el barrio 7 de Mayo, donde los policías interceptaron a tres personas que se movilizaban en una motocicleta negra. Al recibir la señal de pare, los ocupantes hicieron caso omiso y huyeron a alta velocidad.

Durante la persecución, los sospechosos abandonaron el vehículo y se dispersaron para evadir a las autoridades. La Policía destacó la colaboración de la comunidad, que alertó sobre el ingreso de una mujer a un lote baldío cercano.

#INDIGNACIÓN. Mujer detenida en flagrancia por tráfico y porte ilegal de armas de fuego llamó la atención al sonreír y cambiar de pose ante la cámara pese a estar esposada y custodiada por dos uniformados. El hecho ocurrió en Sabanalarga, Atlántico y ha generado opiniones en R/S. pic.twitter.com/c6N546JQB5 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 8, 2026

Tras un registro del terreno, los uniformados la encontraron oculta entre la maleza. En el lugar fue sorprendida con dos armas de fuego de fabricación industrial: una pistola marca Córdova y un revólver Llama Cassidy Especial.

Al no presentar permisos para el porte o tenencia, se le informaron sus derechos como persona capturada. La mujer, junto con las armas y la motocicleta, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrenta cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

En la publicación compartida por Colombia Oscura en X se pueden leer distintos comentarios: “Presa sí, sencilla jamás“, “la vergüenza pasó y saludo, pero no se quedó”, “porque sabe que un juez en 5 o 6 días le da domiciliaria” y “cree que está en Miss Universo”, son algunas de las reacciones que desató este curioso hecho.

Sobre el caso, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier actividad delictiva o que afecte la convivencia. El oficial recordó que estas denuncias pueden hacerse a través de la línea gratuita 123 y aseguró que la información suministrada por la comunidad cuenta con absoluta reserva, resaltando la importancia de la cooperación ciudadana para el éxito de los operativos. 🚨 #Sabanalarga | En desarrollo de planes de registro y control, la @PoliciaColombia capturó en flagrancia a una mujer por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. 👉 Dos armas menos en las calles gracias a los controles y al apoyo de la comunidad. pic.twitter.com/RSthEH9BE6 — Departamento de Policía Atlántico (@PoliciAtlantico) January 7, 2026

