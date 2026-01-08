Un inusual comportamiento durante un procedimiento policial en Sabanalarga (Atlántico), se volvió viral en redes sociales. Una mujer capturada en flagrancia por tráfico y porte ilegal de armas de fuego llamó la atención al sonreír y cambiar de pose frente a la cámara, pese a estar esposada y custodiada por dos uniformados.
El hecho ocurrió en medio de un operativo adelantado por unidades del modelo nacional del servicio de Policía, orientado a las personas y los territorios, durante labores rutinarias de patrullaje, registro y control en el municipio.
Según el reporte oficial, el procedimiento se desarrolló en el barrio 7 de Mayo, donde los policías interceptaron a tres personas que se movilizaban en una motocicleta negra. Al recibir la señal de pare, los ocupantes hicieron caso omiso y huyeron a alta velocidad.
Durante la persecución, los sospechosos abandonaron el vehículo y se dispersaron para evadir a las autoridades. La Policía destacó la colaboración de la comunidad, que alertó sobre el ingreso de una mujer a un lote baldío cercano.
#INDIGNACIÓN. Mujer detenida en flagrancia por tráfico y porte ilegal de armas de fuego llamó la atención al sonreír y cambiar de pose ante la cámara pese a estar esposada y custodiada por dos uniformados. El hecho ocurrió en Sabanalarga, Atlántico y ha generado opiniones en R/S. pic.twitter.com/c6N546JQB5
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 8, 2026
Tras un registro del terreno, los uniformados la encontraron oculta entre la maleza. En el lugar fue sorprendida con dos armas de fuego de fabricación industrial: una pistola marca Córdova y un revólver Llama Cassidy Especial.
Al no presentar permisos para el porte o tenencia, se le informaron sus derechos como persona capturada. La mujer, junto con las armas y la motocicleta, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrenta cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
En la publicación compartida por Colombia Oscura en X se pueden leer distintos comentarios: “Presa sí, sencilla jamás“, “la vergüenza pasó y saludo, pero no se quedó”, “porque sabe que un juez en 5 o 6 días le da domiciliaria” y “cree que está en Miss Universo”, son algunas de las reacciones que desató este curioso hecho.
