Un video viral grabado en España desató polémica en redes sociales al mostrar a una mujer que paseaba con una correa a su pareja, quien se identifica como un ‘therian’, término que describe a personas que identifican con un animal específico.

Las imágenes muestran a una joven desplazándose en cuatro extremidades mientras la mujer lo guía como si fuera una mascota, lo que provocó fuertes críticas entre internautas. De acuerdo con El Español, esto ocurrió en las calles de Almería.

Ante la situación, en redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de internautas rechazaron lo ocurrido y lo tildaron como una forma de “degradación”.

“Yo aquí veo un comportamiento que debe ser visto como problema de salud mental. No te sales del tiesto porque sí, siempre hay algo detrás y aquí veo mucho trastorno reprimido”, se lee en un comentario a la publicación en X del citado medio.

🐕🐕‍🦺 Comparten los primeros vídeos de therians en España: una joven pasea a otra con una correa y camina a cuatro patas como un perro desde el suelo en Adra (Almería) Las últimas imágenes que han circulado por redes sociales en Latinoamérica ya han llegado a España pic.twitter.com/DnYXBIgPNy — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 20, 2026

Los ‘therians’, un fenómeno viral impulsado por redes sociales

La popularidad del movimiento aumentó en los últimos años gracias a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde jóvenes comparten contenidos imitando comportamientos animales, usando máscaras o accesorios que representan su ‘teriotipo’, es decir, el animal con el que se identifican.

Aunque para algunos sectores este tipo de conductas resulta llamativo o extraño, expertos en salud mental advierten que no siempre corresponde a un trastorno psicológico, sino que con frecuencia responde a procesos de búsqueda de identidad o pertenencia social, especialmente entre adolescentes.

De acuerdo con especialistas, el fenómeno ‘therian’ no implica que una persona crea físicamente ser un animal, sino que se trata de una identidad interna o simbólica vinculada a rasgos con los que se sienten identificados. En muchos casos, quienes forman parte de esta comunidad mantienen una vida cotidiana normal, con estudios, trabajo y relaciones sociales.

