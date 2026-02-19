Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un conductor de transporte público impide que un joven, identificado como parte de la comunidad ‘therian’, suba a una unidad, situación que desató un amplio debate entre usuarios de internet.

(TerianVea también: ¿Qué son los therians? Experta explicó fenómeno de los que se identifican como animales)

El hecho ocurrió en Nuevo León (México), donde tres jóvenes esperaban en un paradero. Según las imágenes, los adolescentes llevaban accesorios alusivos a animales —como máscaras y colas— y adoptaban movimientos que imitaban comportamientos de distintas especies, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Cuando el vehículo llegó, varios pasajeros abordaron sin inconvenientes. Sin embargo, justo cuando uno de los jóvenes intentó ingresar, el conductor cerró las puertas de manera repentina y continuó su recorrido, dejando al grupo en el sitio. El momento quedó registrado por un testigo y posteriormente se difundió en plataformas digitales.

¡Le niegan la entrada a un autobús a un Therian! 😱

🚌En redes, las reacciones a los Therians no se han detenido, como es el caso de este video, en donde un chofer de transporte público le negó la entrada a un grupo de Therians y luego les dijo sin temor ni remordimientos:… pic.twitter.com/hTwIHmxTxT — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 19, 2026

Señalan de discriminación a conductor que no dejó subir a ‘therian’ en México

La grabación provocó opiniones divididas. Algunos internautas consideraron que la decisión del conductor fue inapropiada y la calificaron como un acto discriminatorio, mientras otros defendieron su reacción argumentando posibles riesgos para la seguridad o incomodidad entre los pasajeros.

Cabe recordar que el término ‘therian’ se utiliza para describir a personas que sienten una conexión espiritual o psicológica con un animal, lo que en ocasiones se refleja en su vestimenta o comportamiento en espacios públicos. En los últimos meses, esta tendencia cobró visibilidad en redes sociales, donde abundan videos de jóvenes que adoptan estas expresiones.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la empresa de transporte ni de autoridades locales sobre lo ocurrido, aunque el caso sigue acumulando reacciones y comentarios en el entorno digital.

