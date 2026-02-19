La psicóloga clínica Laura María Ramírez, especialista en Evaluación Clínica de Trastornos Afectivos Emocionales de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, explicó que el significado de ser ‘therian’ es porque las personas que se identifican así suelen expresar una conexión simbólica con un animal.

Este fenómeno ha sido ampliamente debatido en entornos digitales, pero desde la perspectiva clínica es necesario precisar sus alcances.

“La percepción de su condición real la tiene clara; no cree que se va a transformar en un animal de verdad por el hecho de tener esta preferencia. Es más, como una conexión simbólica sin perder el contacto con la realidad”, afirmó la especialista en un comunicado de esa institución sobre el tema.

Estas declaraciones son clave desde el criterio clínico. El contacto con la realidad es uno de los elementos fundamentales para diferenciar una expresión simbólica de una posible alteración psicopatológica.

El texto aclara que, desde la psicología basada en evidencia, no es adecuado catalogar automáticamente esta tendencia como enfermedad mental, ya que para establecer un diagnóstico clínico se requieren criterios específicos, evaluación estructurada y análisis contextual.

En el caso descrito por la psicóloga colombiana, la identificación ‘therian’ no implica una pérdida del juicio de realidad. Por el contrario, se trataría de una forma de representación simbólica que convive con la conciencia clara de la identidad humana por lo que no constituye un trastorno mental por sí mismo.

¿Cómo influyen las redes sociales en los ‘therian’?

El crecimiento de esta tendencia ‘therian’ no puede analizarse sin considerar el entorno digital. Plataformas como TikTok han permitido que jóvenes con intereses similares se conecten rápidamente, fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Laura María Ramírez también subrayó que los portales digitales sirven para conectar gente con intereses similares, potenciando así la “identificación rápida” entre los jóvenes, quienes, al encontrar un espacio en el que sus pensamientos, emociones y experiencias son validados, construyen un sentido de pertenencia.

Sin embargo, la especialista advirtió que estas interacciones también pueden traer riesgos importantes. “Romantizar las experiencias complejas y generar identificación con un movimiento sin analizar si es lo que realmente se quiere o si es algo valioso para la vida”, indicó.

En este sentido, el documento remarcó que es determinante la necesidad de acompañamiento crítico frente a tendencias que circulan en redes sociales. La mayor presencia de esta tendencia en adolescentes encuentra explicación en la psicología del desarrollo. Esta etapa vital está marcada por la construcción de identidad y la búsqueda de aceptación social.

De acuerdo con la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, la adolescencia corresponde a la etapa de identidad versus confusión de roles, un periodo en el que el joven explora distintas posibilidades para definir quién es, qué valores adopta y a qué grupos desea pertenecer. En esta fase se intensifica la necesidad de reconocimiento social y de consolidar un sentido coherente del yo. Durante la adolescencia:

Se intensifica la necesidad de pertenencia.

Aumenta la sensibilidad al reconocimiento social.

Se exploran múltiples formas de autoexpresión.

Desde este marco teórico, la identificación con comunidades digitales puede formar parte del proceso exploratorio propio de la edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

¿Cuándo buscar apoyo psicológico para un ‘therian’?

En medio de esta tendencia de los ‘therian’ en Colombia , Ramírez recomendó “solicitar ayuda profesional o levantar la mano cuando la percepción del adolescente empiece a causar un malestar de fondo como ansiedad o depresión”.

El criterio fundamental no es la identidad en sí misma, sino la funcionalidad y el bienestar emocional. Se recomienda consultar cuando:

Aparece deterioro académico o social.

Se abandonan rutinas habituales.

Se presentan síntomas persistentes de ansiedad o depresión.

Existe sufrimiento significativo asociado a la identificación.

“Los padres de familia deben estar al tanto de en qué movimiento están sus hijos, conocer cuáles son esas redes de apoyo cercanas y cuáles son los temas que están ahora en las redes sociales para poder tener una guía”, resaltó la esperta.

El acompañamiento informado, el diálogo abierto y la observación respetuosa son herramientas clave para diferenciar una etapa exploratoria de una situación que requiera intervención profesional.

* Pulzo.com se escribe con Z