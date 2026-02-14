Aunque para muchas personas resulta solo un detalle decorativo de cocina, colgar los bananos en un gancho o soporte tiene una explicación práctica que influye directamente en su conservación. Expertos en alimentos señalan que esta forma de almacenamiento puede ayudar a que la fruta dure más tiempo en buen estado.

Uno de los principales motivos está relacionado con el gas etileno, una sustancia natural que liberan los bananos durante su proceso de maduración. Cuando la fruta permanece sobre una superficie plana, este gas se concentra alrededor de ella y acelera su deterioro. En cambio, al colgarla, la dispersión del etileno ocurre de manera más uniforme, lo que ralentiza la maduración.

Otro beneficio importante consiste en la prevención de golpes y manchas. Los bananos son frutas delicadas que se magullan con facilidad cuando se apoyan sobre mesas o encimeras, especialmente a medida que maduran. Mantenerlos suspendidos reduce la presión en ciertos puntos y evita que aparezcan zonas oscuras prematuras.

¿Es bueno separar lo bananos de otras frutas?

Además, separar los bananos de otras frutas también contribuye a prolongar su frescura, ya que el etileno puede afectar a productos cercanos y acelerar su maduración.

Por estas razones, los soportes para colgar bananos no solo cumplen una función estética en la cocina, sino que también pueden convertirse en una estrategia útil para conservar mejor esta fruta y reducir el desperdicio de alimentos.

