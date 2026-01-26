El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia ha lanzado una alerta sanitaria a nivel nacional de unas fórmulas infantiles potencialmente contaminadas. Este lunes se informó de la presencia de cereulida, una toxina bacteriana de ‘Bacillus cereus’ en diversos lotes de fórmulas infantiles de la marca Alula, como informó El Tiempo.

Según la notificación global, emitida a través de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y el Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF), la contaminación afecta específicamente al ácido araquidónico (ARA), un importante omega-6 primordial para la nutrición de los infantes, de acuerdo con el citado diario.

Esta toxina ha sido detectada en productos como Alula Gold Premium (etapas 1, 2 y 3), Alula Gold Comfort Premium y Alula Gold CFT Kid Premium. Disponibles en envases de diferentes medidas como 200, 400, 800 y 900 gramos, estos productos tienen fechas de caducidad hasta octubre de 2027. Según informó El Tiempo, 31 lotes específicos están afectados, incluyendo los números 8000003300, 8000003378, 8000003275, 8000003345, 8000003194, 8000003605 y 8000003668. La alerta no aplica a toda la línea de productos, únicamente a estos lotes detectados, que se han distribuido en Colombia, de acuerdo con el periódico.

Ante el potencial riesgo para la salud pública, el importador de estos productos en Colombia, Sanulac Nutrición Colombia S.A.S., ha iniciado un retiro voluntario de los lotes contaminados del mercado. Invima ha ordenado suspender de inmediato el consumo, adquisición y distribución de estos lotes, advirtiendo que su utilización puede suponer un peligro para la salud, especialmente para bebés y niños pequeños, según el informe periodístico.

Con las acciones tomadas por el Invima, se prevé que sea un despliegue efectivo de coordinación en esfuerzos para mitigar el impacto de esta alerta alimentaria. Según el citado diario, la entidad ha recomendado a la ciudadanía no comprar los productos listados, suspender su uso de inmediato si ya han sido adquiridos y notificar a las autoridades de salud locales.

Se exhorte a la población a consultar la plataforma oficial de alertas del Invima y sus canales de comunicación en redes sociales para estar actualizados en relación a los alimentos y bebidas. Por su parte, las autoridades sanitarias han sido instadas a llevar a cabo inspecciones y control de los establecimientos comerciales y difundir la alerta por sus canales institucionales. Asimismo, se les ha prohibido a distribuidores y comercializadores la venta o distribución de los lotes afectados, bajó la advertencia de posibles sanciones o decomisos en caso de detección en el mercado.

