En medio de impactantes episodios médicos que se han viralizado, científicos han identificado por qué los infartos suelen ser más graves cuando ocurren durante el día que cuando ocurren por la noche, y este hallazgo está relacionado con cómo funciona nuestro cuerpo a lo largo de las 24 horas.

Un estudio liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y publicado en la Journal of Experimental Medicine encontró que las células del sistema inmunológico llamadas neutrófilos tienen un “reloj interno” que regula su actividad y agresividad en función de la hora del día.

Cuando ocurre un infarto, parte del daño al corazón no solo se debe a la falta de riego sanguíneo, sino también a la respuesta inflamatoria del organismo. Los neutrófilos, que normalmente ayudan a combatir infecciones, pueden llegar al tejido cardíaco y causar un daño adicional si actúan de forma muy agresiva. Los investigadores observaron que estos neutrófilos son más activos y dañinos durante el día, lo que se traduce en un mayor daño tisular cuando el infarto ocurre en ese periodo.

En contraste, por la noche estas células mantienen un comportamiento más moderado y controlado, lo que limita el daño al tejido sano alrededor del corazón.

En modelos experimentales, bloquear el “reloj molecular” de los neutrófilos para que permanezcan en un estado similar al nocturno redujo el daño en el corazón tras un infarto, lo que sugiere que la actividad circadiana de estas células influye directamente en la severidad del infarto.

Este ritmo circadiano también está relacionado con otros aspectos del organismo. Estudios anteriores han demostrado que el sistema biológico del cuerpo, incluido el reloj interno que regula el sueño y los ciclos hormonales, afecta la forma en que los tejidos responden a eventos cardiovasculares y metabólicos a diferentes horas del día.

Así, según esta investigación, la razón por la que los infartos tienden a ser más graves durante el día tiene que ver con la actividad más agresiva de los neutrófilos durante las horas diurnas, lo cual puede incrementar la inflamación y el daño al corazón tras un episodio cardíaco, mientras que por la noche estas células son menos perjudiciales y causan menos lesión tisular.

¿Cómo identificar que se tiene un infarto?

Estos son pasos de cómo identificar que se tiene un infarto, según NIH:

El síntoma más típico de un infarto es un dolor o malestar fuerte en el pecho . Muchas personas describen esta sensación como presión, opresión o dolor intenso que puede durar más de unos minutos y no mejora con el descanso.

de un infarto es un . Muchas personas describen esta sensación como presión, opresión o dolor intenso que puede durar más de unos minutos y no mejora con el descanso. El dolor puede irradiarse a otras zonas del cuerpo como el brazo izquierdo (o ambos brazos), el cuello, la mandíbula, la espalda o el estómago . Este tipo de dolor que “viaja” es un indicador serio de que podría estar ocurriendo un infarto.

a otras zonas del cuerpo como el . Este tipo de dolor que “viaja” es un indicador serio de que podría estar ocurriendo un infarto. Además del dolor en el pecho, se pueden presentar síntomas asociados como falta de aire o dificultad para respirar , mareos, aturdimiento o sensación de desmayo. También es frecuente que se presente sudor frío, náuseas o malestar estomacal similar a la indigestión.

como , mareos, aturdimiento o sensación de desmayo. También es frecuente que se presente similar a la indigestión. En muchos casos, especialmente en mujeres , los síntomas pueden ser menos evidentes y no siempre implican dolor intenso en el pecho. Las mujeres pueden sentir dolor en la mandíbula, el cuello o la espalda , así como náuseas, fatiga extrema o dificultad respiratoria sin dolor fuerte típico.

, los síntomas pueden ser menos evidentes y no siempre implican dolor intenso en el pecho. Las mujeres pueden sentir , así como sin dolor fuerte típico. Cualquier combinación de estos síntomas, especialmente si sucede de forma súbita , debe tomarse con seriedad. Actuar rápido es vital , porque los primeros minutos después de un infarto determinan la cantidad de daño que sufrirá el corazón y las posibilidades de supervivencia.

, debe tomarse con seriedad. , porque los primeros minutos después de un infarto determinan la cantidad de daño que sufrirá el corazón y las posibilidades de supervivencia. Si se sospecha que alguien está teniendo un infarto, llamar de inmediato a los servicios de emergencia y no intentes llegar al hospital por tus propios medios. Cuanto antes reciba atención médica adecuada, mayores son las probabilidades de reducir el daño al corazón.

