Así como salió a flote el escándalo por la muerte de una creadora de contenido, el problema en el que acabó una figura pública reconocida en Latinoamérica tuvo un nuevo capítulo por la presencia de la mujer en Colombia.

Se trata de Dorismar, cuyo nombre real es Dora Noemí Kerchen y es una actriz, modelo y conductora argentina que se hizo conocida en televisión latina por su trabajo en programas como Caliente y participaciones en telenovelas y espacios de entretenimiento, así como por su presencia en portadas de revistas y en plataformas para adultos.

Tiene una trayectoria de más de dos décadas en el medio y es recordada por su participación en producciones de Univisión y en México, donde consolidó gran parte de su carrera artística.

En 2025 Dorismar volvió a ser noticia tras mostrar en redes sociales su rostro con signos visibles de un postoperatorio complicado que según ella fue resultado de una mala praxis en una cirugía estética en la nariz que se hizo años atrás.

La intervención original, hecha en México con el cirujano señalado como el doctor José Achar, tenía como objetivo corregir una pequeña asimetría en su tabique nasal, pero según versiones publicadas por la revista TVNotas con testimonios cercanos le dejaron la nariz hundida, desfigurada y con problemas funcionales para respirar.

Las complicaciones no se limitaron a una sola cirugía. Después de la primera intervención fallida en 2023, Dorismar se sometió a procedimientos adicionales que tampoco lograron los resultados esperados e incluso agravaron el daño, con implantes rechazados por su organismo y severas deformaciones, lo que afectó tanto su aspecto como su bienestar físico y emocional.

Ante esta situación, la actriz decidió viajar a Bogotá, Colombia, para buscar una solución especializada y someterse a una cirugía reconstructiva bajo la atención de otro cirujano con el objetivo de reparar los daños causados por las intervenciones anteriores. Así fue como reapareció en un video impactante por la imagen actual de la artista.

En la publicación en redes, replicada por la cuenta de Facebook de Sale el sol, Dorismar ha compartido su proceso de rehabilitación postoperatoria y se ha mostrado esperanzada con los avances médicos

“Hola, chicos, bueno. Aquí les estoy dando el seguimiento de mi operación. Para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis, viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá; me vine a operar con el doctor Froylan Páez, una eminencia de médico”, contó.

A pesar de que el caso ha provocado alarma y debate público sobre los riesgos de la cirugía estética y la responsabilidad médica en estos procedimientos, ella expresó su confianza.

“Realmente estoy obteniendo muy, muy buenos resultados y me encuentro muy feliz. Les voy a seguir contando; hoy estoy como me ven, en rehabilitación, es mi primer día; mañana voy a estar mucho mejor. Les mando muchos besos y les sigo contando”, sentenció.

Además, Dorismar ha emprendido acciones legales contra el médico responsable de la cirugía original, denunciando lo ocurrido como mala praxis e incluso mutilación, lo que ha añadido un componente judicial y ético a la historia, mientras ella continúa luchando por su recuperación y por justicia.

¿Cómo prevenirse de una mala cirugía estética?

Estas son algunas recomendaciones para prevenirse de una mala cirugía estética, según expertos de American society of plastic surgeons, Dallas society of plastic surgeons, Mayo Clinic y la Clínica de Cleveland:

Investigar la certificación del cirujano. Asegurarse de que el médico esté certificado por una junta reconocida en cirugía plástica y que tenga formación específica en procedimientos estéticos. La certificación indica que ha completado años de entrenamiento y ha pasado exámenes rigurosos.

Verificar la experiencia y especialidad. Elegir un cirujano que tenga experiencia práctica en el procedimiento que deseas, no solo entrenamiento general. Preguntar cuántas veces ha hecho esa cirugía y revisar casos previos reales (fotos antes y después) para evaluar su trabajo.

Elegir instalaciones acreditadas. Los procedimientos deben hacerse en centros quirúrgicos o clínicas acreditadas con estándares de seguridad y equipos adecuados. Esto reduce el riesgo de complicaciones y asegura que haya protocolos y personal capacitado.

Evitar ofertas demasiado baratas. Un precio muy bajo puede indicar que el cirujano no es certificado, utiliza instalaciones no acreditadas o recorta costos en personal y materiales, lo que incrementa el riesgo de resultados malos o complicaciones.

Buscar una segunda opinión. Consultar a otro cirujano antes de tomar una decisión te permite comparar diagnósticos, planes y enfoques. Esto puede ayudar a confirmar que el procedimiento y el profesional elegido son adecuados para cada caso.

Comprender los riesgos y cuidados. Cada cirugía tiene riesgos, y conocerlos antes de decidirte te permite evaluar si los beneficios superan los posibles problemas. Un cirujano responsable te explicará los riesgos, tiempos de recuperación y cuidados postoperatorios.

