El 2025 estuvo marcado por varias separaciones que sacudieron el mundo del entretenimiento en Colombia. Historias de amor que durante años parecieron sólidas llegaron a su fin, dejando en evidencia que incluso las relaciones más estables atraviesan procesos de transformación, desgaste y decisiones difíciles.

Aunque muchas de estas rupturas se dieron en buenos términos, todas causaron impacto mediático y despertaron el interés del público.

¿Qué parejas de famosos decidieron separarse en 2026?

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Paola Rey y Juan Carlos Vargas, quienes pusieron fin a casi dos décadas de matrimonio. La actriz, reconocida por su trayectoria en telenovelas y por haber ganado la novena temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Dominica Duque y Alejandro Estrada

Otra ruptura que ocupó titulares durante varias semanas fue la de Dominica Duque y Alejandro Estrada. El actor confirmó en julio de 2025 que la separación se dio en términos cordiales y sin conflictos, tras haber iniciado su relación luego de conocerse en ‘Masterchef Celebrity Colombia’. Ambos coincidieron en que tomaron caminos distintos a nivel personal, priorizando el crecimiento individual.

Claudia Bahamón y Simón Brand

También causó múltiples especulaciones la separación entre Claudia Bahamón y Simón Brand, padres de Samuel y Luca. La presentadora confirmó la ruptura tras meses de rumores, intensificados por la aparición pública de Brand con una joven. Aunque surgieron versiones de una posible infidelidad, estas nunca fueron confirmadas. Pese a ello, ambos han demostrado mantener una relación cordial, enfocada en la crianza conjunta de sus hijos y en establecer una dinámica familiar basada en el respeto.

Simón Brand ya se deja ver públicamente con su pareja actual, Jimena Rugeles, mientras que Claudia Bahamón también ha comenzado a mostrar su nueva etapa sentimental junto a Andrés Godoy, a quien presenta abiertamente como su novio.

Carla Giraldo y Mauricio Fonnegra

A comienzos del año, Carla Giraldo también confirmó su separación del productor Mauricio Fonnegra, tras más de 12 años de relación y dos hijos en común, Adrián y Damián. Aunque los rumores comenzaron en 2024, Giraldo habló abiertamente del proceso meses después, explicando cómo fue la reorganización de responsabilidades y la adaptación de sus hijos a la nueva realidad familiar. Con el tiempo, incluso presentó a su nueva pareja, dejando claro que atravesaba una etapa distinta de su vida.

Katherine Porto y Max Oldham

Por su parte, la actriz anunció a inicios de 2025 el fin de su matrimonio de 11 años con el productor musical Max Oldham. Porto explicó que, aunque la relación se mantenía estable y amorosa, sentía que no era completamente feliz ni plena, lo que la llevó a tomar la decisión de iniciar un nuevo proceso de crecimiento personal.

Adriana Romero y Rodrigo Candamil

Otra historia que volvió a ser noticia fue la de Adriana Romero y Rodrigo Candamil, quienes se separaron en 2021, pero sobre cuya ruptura la actriz habló con mayor profundidad en 2025. En entrevista con ‘La red’, Romero aseguró que el desgaste fue silencioso y se hizo más evidente durante la pandemia, etapa que los obligó a reflexionar sobre su relación. A pesar del fin del vínculo sentimental, destacó que mantienen una relación cercana y respetuosa por el bienestar de sus hijas.

Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada también siguió causando controversia en redes sociales, especialmente por disputas públicas relacionadas con la manutención de su hijo y violencia intrafamiliar. Aunque la separación se hizo oficial en septiembre de 2025, ambos confirmaron que la relación había terminado semanas antes, lo que intensificó la atención mediática.

Karina García y Altafulla

Finalmente, la relación entre Karina García y Altafulla no prosperó tras su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’. García confirmó el fin del romance con un mensaje contundente en redes sociales, dejando claro que no existía ningún vínculo y que había decidido mantener “contacto cero”.

Marcela Carvajal y ‘Beto’ Gaitán

Marcela Carvajal confirmó públicamente su separación de su esposo, Beto Gaitán, tras 17 años de relación. Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz explicó que la ruptura no fue repentina, sino el resultado de un proceso largo y reflexivo que ambos venían atravesando desde hacía tiempo.

“Los dos veníamos pensando esto hace mucho. Entendimos que era mejor cerrar ese capítulo como pareja y vivir cada uno por su lado, pero siempre enfocados en nuestras niñas, que siguen siendo nuestro proyecto de vida conjunto”, aseguró Carvajal, dejando claro que la prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijas.

Andrea Tovar y Juan Guillermo

Por otro lado, la exreina de belleza Andrea Tovar, recordada por haber representado a Colombia en Miss Universo y consolidarse como una de las mujeres más admiradas del país, también sorprendió al anunciar su separación de Julián Guillermo, exjugador de Once Caldas, Independiente Santa Fe y el Balfiend de Argentina, y padre de sus hijos.

La noticia provocó gran revuelo, pues muchos consideraban que conformaban una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento y el deporte. Sin embargo, detrás de esta decisión hubo meses de dolor, reflexión y un proceso de sanación personal que la propia Andrea compartió en una entrevista exclusiva para Revista Aló.

