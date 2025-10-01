Claudia Bahamón, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana y actual anfitriona de ‘Masterchef Celebrity’, volvió a estar en el centro de la atención mediática.

En esta ocasión no fue por su carisma frente a las cámaras, ni por algún momento emotivo dentro del programa, sino por un aspecto de su vida personal que había mantenido con gran discreción: su nuevo romance.

Durante la grabación de la gran final de ‘Miss Universe Colombia‘, Bahamón fue captada junto a un hombre con el que no ocultó muestras de cariño. La presentadora recibió a su acompañante con un abrazo y un beso en las instalaciones de RCN, lo que causó de inmediato rumores y comentarios entre los asistentes.

La escena, que no pasó desapercibida, se convirtió en la confirmación de lo que desde hacía semanas se venía especulando: la huilense estaría viviendo una nueva etapa sentimental.

¿Quién sería el nuevo novio de Claudia Bahamón?

La identidad del misterioso acompañante fue revelada en el programa ‘La Corona TV‘, conducido por Ariel Osorio. El periodista aseguró que el hombre que aparece junto a Claudia Bahamón es Andrés Godoy, abogado de profesión y hermano de la reconocida actriz Estefanía Godoy, quien está casada con el actor Variel Sánchez.

Según explicó Osorio, la relación entre la presentadora y Godoy no sería algo pasajero, pues ya se les ha visto compartir en distintos escenarios sociales.

El comunicador detalló que Andrés Godoy es un hombre separado y que en el pasado sostuvo una relación sentimental con la periodista deportiva Andrea Guerrero. En la actualidad, se desempeña como socio gerente de la firma de abogados Godoy, en la que lidera la práctica migratoria y la unidad de capacitaciones. Es egresado de la Universidad de los Andes y ha construido una sólida trayectoria profesional en el ámbito legal.

Las imágenes de Bahamón y Godoy durante la final del certamen de belleza confirmaron que ya no buscan ocultar su vínculo. “Ella llegó corriendo a los brazos de este hombre, lo abrazó y lo besó”, relató Ariel Osorio en su programa, destacando además que, durante el evento, ambos permanecieron tomados de la mano.

Los gestos de complicidad fueron evidentes para quienes estuvieron presentes, lo que reforzó la idea de que la relación atraviesa un momento estable y feliz.

Este romance, que apenas comienza a conocerse públicamente, no surgió de la nada. En semanas anteriores ya se habían filtrado rumores a través de fotografías compartidas en redes sociales. En una de ellas, tomada durante un pícnic con algunos de los participantes de ‘Masterchef Celebrity’, se veía a Claudia Bahamón acariciando el rostro de un hombre cuya identidad no había sido confirmada. La imagen proovocó especulaciones inmediatas, aunque no se sabía quién era la persona en cuestión.

La revelación de ‘La Corona TV‘ despejó las dudas. Incluso, se supo que en aquel encuentro también estuvo presente Variel Sánchez acompañado de su familia, lo que permitió identificar con claridad al acompañante de la presentadora como Andrés Godoy. Esa coincidencia reforzó la versión de que él es el nuevo interés sentimental de la huilense.

Por ahora, ni Bahamón ni Godoy han hecho declaraciones públicas sobre su romance, pero las imágenes y testimonios son claros: la presentadora estaría escribiendo un nuevo capítulo en su vida amorosa, esta vez junto al hermano de una reconocida actriz de la televisión colombiana.

