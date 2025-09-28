Este domingo 28 de septiembre a las 8:00 p.m., se lleva a cabo en vivo y en directo la gran final de ‘Miss Universe Colombia, el reality‘, una gala en la que el público y un jurado de lujo —integrado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar— serán testigos de la selección de las 16 concursantes que avanzarán a la etapa decisiva.

Desde allí se definirá quién portará la banda de Colombia en Miss Universe, que este año se llevará a cabo en Tailandia.

EN VIVO MISS UNIVERSE COLOMBIA 2025

7:53 p.m 2025-09-28T19:53:18-05:00 ID: jmxrq Daniela Toloza, Miss Universe Colombia 2024, entregará la corona esta noche Daniela Toloza invitada para entregar la corona muy bien @CanalRCN la vas a romper 😍#MissUniverseColombia pic.twitter.com/kBhP7eOsjz — 𝙅𝙪𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙗𝙡𝙤  (@JuanPabloVa) September 29, 2025

7:44 p.m2025-09-28T19:44:01-05:00 ID: ksofr Altafulla ya llegó a la noche de coronación de Miss Universe Colombia y abrazó a concursantes Altafulla ya llegó a la noche de coronación de Miss Universe Colombia pic.twitter.com/NDsvkrfdl9 — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) September 29, 2025

7:32 p.m2025-09-28T19:32:38-05:00 ID: slyqz Ellas son las 28 mujeres que sueñan con la corona de Miss Universe. ¿Quién ganará? Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

7:25 p.m2025-09-28T19:25:38-05:00 ID: tvruo Las candidatas que mayor puntaje han tenido en el ‘reality’ Eliana Duque – Miss Valle.

Adriana Lucía Risco – Miss Huila.

Íngrid Mabell Sánchez – Miss Boyacá.

Eilan Sosa – Miss La Guajira.

Dayana Angulo – Miss Casanare.

7:20 p.m2025-09-28T19:20:32-05:00 ID: silhv Candidatas de Miss Universe revelaron qué compañeras sienten que vinieron a pasear en el ‘reality’. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

¿Qué artistas estarán en Miss Universe Colombia?

La noche no solo estará llena de belleza y emoción, también contará con un espectáculo musical de primer nivel a cargo de Altafulla, Ácido Pantera y Duplat, quienes pondrán el ritmo y la energía en el escenario.

¿Cuándo se elige a la Miss Universe Colombia 2025?

La nueva Miss Universe Colombia se elegirá este domingo 28 de septiembre a las 8:00 p.m. en transmisión en directo en Canal RCN.

