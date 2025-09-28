author
Este domingo 28 de septiembre a las 8:00 p.m., se lleva a cabo en vivo y en directo  la gran final de ‘Miss Universe Colombia, el reality, una gala en la que el público y un jurado de lujo —integrado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar— serán testigos de la selección de las 16 concursantes que avanzarán a la etapa decisiva.

Desde allí se definirá quién portará la banda de Colombia en Miss Universe, que este año se llevará a cabo en Tailandia.

EN VIVO MISS UNIVERSE COLOMBIA 2025

 

Daniela Toloza, Miss Universe Colombia 2024, entregará la corona esta noche

Altafulla ya llegó a la noche de coronación de Miss Universe Colombia y abrazó a concursantes

 

Ellas son las 28 mujeres que sueñan con la corona de Miss Universe. ¿Quién ganará?

Las candidatas que mayor puntaje han tenido en el ‘reality’

  • Eliana Duque – Miss Valle.
  • Adriana Lucía Risco – Miss Huila.
  • Íngrid Mabell Sánchez – Miss Boyacá.
  • Eilan Sosa – Miss La Guajira.
  • Dayana Angulo – Miss Casanare.

 

Candidatas de Miss Universe revelaron qué compañeras sienten que vinieron a pasear en el ‘reality’.

Miss Universe Colombia rompe esquemas: inclusión, cultura y el hito de una reina afrodescendiente

Vallenata Marcela Brand busca la corona de Miss Universe Colombia 2025: la final será este domingo 28 de septiembre

¿Qué artistas estarán en Miss Universe Colombia?

La noche no solo estará llena de belleza y emoción, también contará con un espectáculo musical de primer nivel a cargo de Altafulla, Ácido Pantera y Duplat, quienes pondrán el ritmo y la energía en el escenario.

¿Cuándo se elige a la Miss Universe Colombia 2025?

La nueva Miss Universe Colombia se elegirá este domingo 28 de septiembre a las 8:00 p.m. en transmisión en directo en Canal RCN.

