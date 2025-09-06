Mariana Morales, actual representante de Colombia en Miss Universe, es una mujer trans nacida en Bogotá que ha conquistado al público no solo por su belleza, sino también por la fuerza de su historia de vida. En una entrevista reciente, compartió detalles íntimos de su trayectoria, marcada por retos, resiliencia y un profundo amor familiar que ha sido la base de su éxito.

Desde pequeña, Mariana supo que era diferente.

La adolescencia, sin embargo, fue un periodo mucho más difícil. Mariana recuerda que en esa etapa se volvió más consciente de sí misma y de su identidad, pero también enfrentó con mayor crudeza el rechazo social. “No tengo muy buenos recuerdos de mi adolescencia porque siempre me señalaban por mi orientación o mi identidad. Era segregada, me dolía mucho sentirme sola”, confesó.

Con el paso del tiempo, decidió tomar las riendas de su futuro. Se inscribió en la universidad para estudiar Psicología, una carrera que le permitió comprender mejor su proceso personal y también aportar a los demás. Paralelamente, descubrió su pasión por el modelaje, un camino que le dio confianza y la motivó a mostrar al mundo su verdadero ser. “El modelaje me ayudó a sentirme segura y orgullosa de mí misma”, aseguró.

Uno de los momentos más trascendentales de su vida fue la cirugía de reasignación. Para Mariana, este paso representó no solo una transformación física, sino la culminación de un proceso de aceptación y plenitud.

“Fue la decisión más importante y feliz de mi vida, porque por fin sentí que estaba en el cuerpo que siempre soñé. Ser yo misma, sin importar nada, fue lo que me hizo libre”, relató con emoción.

Hoy, Mariana se describe como una mujer apasionada, sencilla y profundamente humana. Su mayor deseo es transmitir un mensaje de amor, respeto y diversidad. Su historia, llena de valentía y autenticidad, no solo la posiciona como una candidata fuerte en Miss Universe, sino también como una voz inspiradora para quienes luchan por ser reconocidos en su verdadera esencia.

