El concurso ‘Miss Universe Colombia: el reality‘, transmitido por el Canal RCN, ha llegado con un formato renovado que busca escoger a la próxima representante nacional en el certamen internacional que se celebrará en Tailandia el 21 de noviembre de 2025.

Inspirado en el concepto de Miss Universe, este programa ha causado comentarios diversos en medios tradicionales y en el entorno digital, no solo por la puesta en escena del ‘reality’, sino también por la presencia de candidatas que han desafiado las nociones convencionales de belleza.

Quién es Rebeca Castillo, representante de Miss Universe Amazonas

Entre ellas, una de las participantes que más ha captado la atención del público es Rebeca Castillo, quien ostenta la banda de Amazonas. Su participación no ha pasado desapercibida: mientras algunos la celebran como un símbolo de autenticidad y valentía, otros han usado las redes sociales para cuestionar su apariencia física, causando un debate que trasciende lo meramente estético y que ha puesto sobre la mesa reflexiones sobre los estereotipos vigentes en los concursos de belleza.

Ante la ola de críticas, Castillo eligió responder desde la resiliencia, empleando sus propias plataformas digitales para difundir mensajes de autoconfianza y superación personal. En una de sus publicaciones más compartidas, la joven expresó:

“El bullying y las críticas no me detuvieron. Hoy transformo el dolor en fuerza y sueños grandes”, acompañando el mensaje con una imagen oficial del certamen.

Sus palabras reflejan una actitud determinada y la capacidad de convertir la adversidad en motivación para crecer, tanto en lo personal como en lo colectivo.

El caso de Rebeca ha causado reacciones encontradas. Por un lado, quienes la apoyan destacan su autenticidad, su carisma y la seguridad con la que se desenvuelve en el escenario, factores que han conquistado tanto al jurado como a un sector del público.

Por otro lado, no han faltado las críticas que cuestionan su preparación en pasarela o su físico, aspectos que en el pasado eran considerados casi exclusivos para aspirar a la corona. Incluso, en redes sociales se han viralizado memes y comentarios despectivos que buscan desacreditar su participación.

¿A qué se dedica Miss Universe Amazonas?

Lejos de dejarse intimidar, la candidata ha defendido la idea de que los concursos de belleza deben evolucionar y convertirse en escenarios que visibilicen la diversidad. Con su historia personal, ha demostrado que la representación va más allá de las medidas corporales o los estereotipos estéticos, abriendo un espacio de conversación sobre la verdadera esencia de estos certámenes en el siglo XXI.

Más allá de su participación en ‘Miss Universe Colombia’, Castillo desarrolla una carrera académica en el campo de las ciencias políticas. Su trayectoria personal está marcada por el deseo de transformar las dificultades en herramientas de inspiración para quienes enfrentan situaciones de exclusión o señalamiento.

Desde sus redes sociales, ha promovido mensajes en torno al autocuidado, la salud mental y la importancia de la confianza en uno mismo, consolidándose como una voz fresca y cercana para la juventud de su región y del país.

Si bien algunos han intentado reducir su presencia a un fenómeno de memes, lo cierto es que Rebeca ha logrado darle un sentido más profundo a su participación en el concurso.

Cada aparición pública se ha convertido en una oportunidad para reivindicar causas sociales y emocionales, mostrando que las reinas de belleza también pueden ser portavoces de problemáticas que afectan a toda una generación.

Con firmeza, Castillo ha dejado claro que su paso por el certamen no solo busca una corona, sino también abrir caminos para que las nuevas generaciones se sientan representadas sin importar su físico, origen o historia personal.

En ese sentido, su impacto trasciende lo competitivo y se convierte en un recordatorio de que la verdadera belleza se manifiesta en la fuerza con la que se enfrentan las adversidades y en la capacidad de transformar el dolor en poderosos motores de cambio.

