En el más reciente episodio de ‘Masterchef Celebrity’, las emociones estuvieron a flor de piel por la despedida de una de las competidoras más queridas por los televidentes en esta edición 2025.

Los jurados del ‘reality’ tuvieron la difícil decisión de escoger a la persona que no continuará en la competencia que poco a poco se roba el corazón de los televidentes colombianos.

Quiénes tenían delantal negro en el último capítulo de ‘Masterchef Celebrity’

Luego de tener falencias en las pruebas anteriores, cuatro participantes quedaron en riesgo y se enfrentaron entre ellos con el propósito de permanecer en el programa.

En este sentido, Patricia Grisales, Caterín Escobar, Alejandra Ávila y ‘Pichingo’ fueron los que habían quedado en riesgo y protagonizaron una buena batalla en la cocina.

Con el tiempo en contra, cada participante dio lo mejor de sí, mientras el grupo de evaluadores compuesto por Nicolás de Zubiria, Belén Alonso y Jorge Rausch daba sus consejos en el proceso de preparación.

Quién fue el último eliminado de ‘Masterchef’ 2025

Pese a que Caterín Escobar se destacó por sus preparaciones en otros episodios, la actriz cometió un inesperado error (dejó el hilo o ‘brida’ en el plato) que le costó la salida. Esto demostró que la competencia es cada vez más difícil y el más pequeño descuido puede ser fatal.

Este desenlace dejó tristes a los televidentes y a la mayoría de participantes, que le mostraron su cariño a la actriz. Por otro lado, ella podrá tener tiempo para su nueva relación con Mario Alberto Yepes, quien también abandonó el programa hace algunas semanas.

