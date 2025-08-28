El Canal RCN anunció oficialmente el estreno de su nuevo formato ‘Miss Universe Colombia, el reality‘, un programa que promete convertirse en uno de los más vistos por los colombianos y que busca encontrar a la mujer que representará al país en el certamen internacional de Miss Universo.

Este proyecto no solo mostrará la belleza y talento de las candidatas, sino también el esfuerzo, disciplina y preparación que hay detrás del camino hacia una de las coronas más importantes del mundo.

El ‘reality’ contará con un jurado de lujo integrado por tres reconocidas figuras: Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar, quienes se mostraron emocionados durante la presentación del programa a medios de comunicación e influenciadores.

Cada uno resaltó la gran responsabilidad que implica su participación, pues no se trata únicamente de evaluar la apariencia de las concursantes, sino de acompañarlas en un proceso integral que pondrá a prueba su carácter, talento, compromiso social y capacidad de liderazgo.

¿Cuándo es el ‘Miss Universe Colombia’ 2025?

El estreno de ‘Miss Universe Colombia, el reality’ será el 30 de agosto a las 8:00 p.m. por Canal RCN. Desde ese día, los televidentes podrán acompañar semana a semana a las participantes en su preparación, conocer de cerca sus historias personales y ser testigos del arduo proceso que vive cada candidata para ganarse un lugar en el certamen más importante de belleza a nivel mundial.

Sin duda, esta apuesta televisiva busca combinar entretenimiento, emoción y orgullo patrio, mostrando a las mujeres colombianas como embajadoras de cultura, talento y resiliencia.

¿Quiénes son los jurados de ‘Miss Universe Colombia’?

Valerie Domínguez destacó que este formato va más allá de la competencia tradicional, pues busca mostrar a mujeres reales, empoderadas y capaces de inspirar a nuevas generaciones.

Por su parte, Andrea Tovar, exreina y virreina universal, expresó que su experiencia en certámenes de belleza será clave para orientar a las aspirantes en medio de los retos que enfrentarán.

Finalmente, el diseñador Hernán Zajar aseguró que el público podrá ver un nivel de exigencia a la altura de Miss Universo, con pruebas que evaluarán tanto la elegancia como la fortaleza emocional de las participantes.

La conducción del ‘reality’ estará en manos de Claudia Bahamón, quien además de presentadora asumirá por primera vez el rol de productora ejecutiva.

El formato promete episodios cargados de emoción, sorpresas y momentos memorables. A lo largo de la competencia, las aspirantes provenientes de distintos departamentos del país deberán superar pruebas que evaluarán no solo su desempeño en pasarela, sino también sus habilidades de comunicación, sus proyectos sociales, su capacidad de trabajo en equipo y su desenvolvimiento en escenarios de presión.

