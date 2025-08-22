El más reciente capítulo de ‘Masterchef’ dejó una escena particular entre el comediante David Sanín y la presentadora Claudia Bahamón, justo después de que el participante ganara el pin de inmunidad.

Cuando Bahamón le preguntó cómo se sentía, Sanín respondió en tono de broma que estaba poseído por el espíritu de Jorge Herrera, exconcursante del ‘reality’, y lanzó un comentario inesperado sobre el ‘look’ de la presentadora:

El comentario provocó carcajadas en el set, mientras que Valentina Taguado reaccionó sorprendida y le dijo entre risas: “Ay no, grosero”.

Qué dijo Claudia Bahamón sobre la broma en ‘Masterchef’

Claudia Bahamón, en cambio, quedó perpleja: abrió la boca con asombro y luego dio un par de vueltas para exhibir su vestido frente a todos los presentes.

Sanín aclaró que se trataba de una imitación en clave de humor:

“Mentira, pero es don Jorge, es que se me metió, pero está divino, está chévere”.

La broma recordó a un episodio anterior en el que Jorge Herrera había dicho que Claudia estaba vestida como un “calamar”.

La convivencia como las preparaciones está llena de sabores dulces, ácidos y otros algo impredecibles y #MasterChefCelebrityColombia no es la excepción🔥. En términos de sabor, ¿cuál crees que es el principal en esta situación? 🤭😱

♬ sonido original – CanalRCN

Finalmente, el comediante cerró con un elogio:

“Todos sabemos que Claudia es la más elegante, los otros tratan de ponerse pinta, pero Claudia siempre está impoluta”.

Bahamon, entre sonrisas, respondió con complicidad: “Siga así, David”.

