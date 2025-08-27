La cocina de ‘MasterChef Celebrity‘ volvió a ser escenario de tensión, lágrimas y momentos inesperados. En el más reciente episodio, Julián Zuluaga se convirtió en el octavo eliminado de la competencia tras no convencer a los jurados con su propuesta culinaria.

La falta de sazón en su plato y la impecable preparación de sus compañeros fueron determinantes para que el actor dijera adiós al programa.

¿Por qué se fue Julián Zuluaga, de ‘Masterchef’?

En esta ocasión, los participantes debían enfrentarse a un ingrediente poco común en la cocina tradicional colombiana: el ghee, una mantequilla clarificada muy utilizada en la gastronomía india y reconocida por su versatilidad. Para la mayoría de los concursantes era un producto desconocido, lo que aumentó la dificultad del reto.

Los participantes encargados de superar esta prueba fueron Carolina Sabino, Valentina Taguada, Patricia Grisales, Valeria Aguilar, Violeta Bergonzi y Julián Zuluaga. El improvisador David Sanín tuvo la responsabilidad de asignar el tipo de ghee a cada uno de sus compañeros: Patricia trabajó con el de ajo, Julián y Carolina con el original, Valeria con el de albahaca, Violeta con el de orégano y Valentina con el mexicano.

El desafío consistía en preparar un plato inspirado en la cocina de diferentes países, donde el ghee debía ser el ingrediente estrella. Desde el inicio, la tensión se apoderó de la cocina, pues la mayoría de los concursantes reconoció no sentirse cómodos con este producto.

Julián Zuluaga envió comentarios a los chefs de ‘Masterchef’

Aunque la eliminación fue un golpe difícil, Julián se mostró agradecido por la experiencia. El actor aseguró que participar en ‘reality‘ fue un verdadero regalo, pues no solo aprendió técnicas de cocina, sino que también pudo compartir momentos inolvidables con compañeros y chefs de gran trayectoria.

En una entrevista para Pulzo, Zuluaga confesó que se siente orgulloso de haber llegado tan lejos en la competencia. Además, hizo un repaso por lo que más disfrutó del ‘reality’ y reconoció con autocrítica que su último plato no estuvo a la altura.

El actor también habló de su relación con los jurados, destacando la forma en la que cada uno aportó a su crecimiento dentro del programa. “A los tres les tengo demasiado cariño, pero Nico me parece espectacular. Cocinar con él sería un honor; es una delicia en la cocina y, humanamente, es increíble. Los tres hermanos Rausch me enseñaron mucho, aunque a veces me rayaban con sus críticas, pero al final es hermoso sentir que alguien admira tu trabajo y sabe cómo decirte las cosas”, comentó.

De igual manera, recordó su cercanía con Belén, a quien describió como una figura maternal, aunque también con un carácter fuerte. “Ella es picosa, le gusta lanzar comentarios, pero que ella sabe en el fondo no son verdad, pero uno aprende a no tomárselos personal. Yo sé que no soy un chef profesional, pero sí sé que cocino bien”, expresó.

Una experiencia para recordar

La salida de Julián Zuluaga dejó un sabor agridulce en la competencia. Si bien no logró mantenerse en el programa, se despidió con la satisfacción de haber vivido una experiencia única, en la que la cocina se convirtió en un espacio de aprendizaje, compañerismo y crecimiento personal.

Con su eliminación, ‘Masterchef Celebrity’ sigue reduciendo el número de concursantes y aumentando la tensión en cada episodio. Ahora, los que permanecen en la competencia tendrán que esforzarse aún más para no cometer errores, pues cualquier detalle puede costarles su permanencia en la cocina más famosa de la televisión colombiana.

