Un error de la presentadora de Noticias Caracol terminó amenizando la mañana noticiosa, pues sucedió en el primer cuarto de hora del informativo, cuando Ana Milena Gutiérrez estaba saludando a los periodistas de todo el país.

Ella iba a empezar por Edward Porras, el ‘Ojo de la noche’, pero le cambió el nombre. “Está con nosotros el ‘Ojo de la noche’, Edward Perras, [titubea] Porras. No puede ser que esto me haya pasado otra vez [se ríe avergonzada] No puede ser. Yo pensé que este año iba a pasar invicta. Edward, por Dios…”, fue lo que dijo en este curiosos y divertido momento que le sacó una risa a todos los periodistas que estaban en cámara y al mismo Edward Porras.

Y es que a Ana Milena Gutiérrez seguramente le falló el subconsciente, pues en 2024 le había sucedido el mismo error: le dijo Edward Perras a su compañero en vivo.

Así como en la anterior oportunidad, Edward Porras tomó con humor el momento y también aprovechó para hacerle un chiste a su compañera.

Lee También

“Qué vergüenza“, repitió varias veces Ana Milena Gutiérrez, muy apenada por el error que cometió en vivo. “De todas maneras, saludos a su papá, usted sabe”, añadió.

El jocoso momento también hizo reír al resto de los periodistas que estaban ‘ponchados’ desde diferentes regiones y amenizó la mañana informativa.

Ana Milena Gutiérrez es una de las presentadoras más queridas en la televisión colombiana por su participación en varios programas y su larga trayectoria en Noticias Caracol. Su espontaneidad frente a los errores o momentos que suceden en vivo han provocado muchas risas en vivo.

(Vea también: revelan quién sería el nuevo novio de Ana Milena Gutiérrez)

De hecho, muchos televidentes se han sentido identificados porque en algunos momentos, a Ana Milena le ha ganado la risa en vivo, razón por la que sus compañeros le han dado una mano para sacarla del apuro.

* Pulzo.com se escribe con Z