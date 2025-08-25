El más reciente capítulo de ‘Masterchef Celebrity’, dejó definidos a los concursantes que deberán enfrentarse en la octava eliminación del ‘reality’ de cocina.

(Vea también: Comparan a Claudia Bahamón con un “espagueti” en vivo y quedó sorprendida)

En la prueba de salvación, Alejandra Ávila y Raúl Ocampo lograron destacarse con sus preparaciones y subieron al balcón, asegurando una semana más dentro de la competencia. Con ello, se cerró la lista de celebridades que permanecen en riesgo de abandonar el programa.

Quiénes están en riesgo de eliminación en ‘Masterchef’

Los que tendrán que luchar por mantenerse en el formato del Canal RCN son:

Lee También

Carolina Sabino.

Valentina Taguado.

Julián Zuluaga.

Violeta Vergonzi.

Patty Grisales.

Valeria Aguilar.

Entre ellos estará el próximo eliminado de esta temporada especial que celebra los diez años de ‘Masterchef Celebrity’ en Colombia. Con seis figuras en delantal negro, la tensión aumenta en las cocinas del reality, pues solo una de ellas tendrá que despedirse en el próximo capítulo.

* Pulzo.com se escribe con Z