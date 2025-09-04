El pasado 9 de julio, los seguidores de ‘Masterchef Celebrity’ recibieron una grata sorpresa con el lanzamiento de ‘Manos Arriba‘, un espacio creado como aftershow para ofrecer contenido exclusivo, análisis y momentos especiales de la cocina más famosa de Colombia.

Este programa complementario nació con el objetivo de ampliar la experiencia de los televidentes, quienes cada noche disfrutan de las tensiones, retos y emociones del reality culinario más visto del país.

La conducción estuvo a cargo de dos personalidades muy queridas por la audiencia: Dominica Duque y Estiwar G, ambos exparticipantes del formato. Su rol no fue casualidad; su experiencia dentro del concurso les permitió aportar una mirada fresca y divertida a cada capítulo.

Con su estilo único, analizaron lo que sucedía en la competencia, compartieron contenido inédito y se atrevieron a opinar con sinceridad sobre las estrategias de los concursantes, las decisiones de los jurados y las reacciones del público.

‘Manos Arriba’ es el aftershow con el que Dominica Duque y Estiwar G le darán el toque final a cada capítulo del reality de cocina MasterChef Celebrity. Este 9 de julio inicia este espacio para disfrutar de contenido adicional y exclusivo. pic.twitter.com/zs7NYIOnA9 — RCN Radio Medellín (@RCNMedellin) July 9, 2025

En sus emisiones, ‘Manos Arriba’, de ‘Masterchef‘ no solo repasó los mejores momentos de cada episodio, sino que también celebró de manera especial los diez años de ‘Masterchef’ en Colombia.

Dominica Duque anuncia que se acaba ‘Manos arriba’, de ‘Masterchef’

Sin embargo, en medio de la emisión del 3 de septiembre llegó un anuncio inesperado que sorprendió a los televidentes. Entre risas nerviosas y con un tono que mezclaba nostalgia y humor, Dominica Duque reveló que ‘Manos Arriba’ tendría su última emisión este viernes 5 de septiembre.

“Este viernes será la última vez que diremos ‘hola, hola, manos arriba’, el aftershow de ‘Masterchef’. Vamos hasta este viernes”, comentó la presentadora, dejando claro que el ciclo llegaba a su fin.

Estiwar G, con su estilo espontáneo, reaccionó de inmediato y exclamó incrédulo: “¿Qué? ¿Se acaba el ‘aftershow’ de ‘Masterchef‘?”. Acto seguido, él mismo confirmó que, efectivamente, la franja llegaba a su cierre para darle paso al regreso de una de las producciones más queridas por los colombianos: ‘Enfermeras’.

Entre bromas, Dominica expresó con ironía sobre el mal papel de “actor” del ‘influenciador’ al dar el anuncio. El reemplazo del ‘aftershow’ se dará con el inicio de ‘Enfermeras’ este lunes 8 de septiembre a las 10:00 p. m., producción que regresa a la pantalla con nuevas historias de amores, desamores y situaciones que prometen conectar con el corazón del público.

Antes de despedirse, Estiwar G aprovechó para enviar un mensaje directo a los fanáticos del ‘reality’. Pidió que no dejaran de escribir y comentar sobre el programaen redes sociales, utilizando el hashtag oficial, y agradeció a todos los televidentes por haber acompañado esta propuesta alternativa que, aunque corta en duración, logró captar la atención y el cariño de los seguidores.

