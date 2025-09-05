El Canal RCN y su productora Estudios RCN emitieron un comunicado oficial en el que advirtieron a la ciudadanía sobre una situación que ha provocado preocupación en el ámbito digital.

Según la empresa, personas inescrupulosas están utilizando sin autorización los logos de Estudios RCN y de otras compañías relacionadas con la industria audiovisual para hacer una supuesta convocatoria de talentos, la cual no tiene ninguna relación con el canal ni con sus productoras.

De acuerdo con la información difundida, en estas convocatorias falsas se solicitan datos personales y videos de los interesados como requisito para poder participar. RCN enfatizó que se trata de un engaño, pues ninguno de estos procesos corresponde a la empresa ni hace parte de sus planes de selección.

Ante la situación, hicieron un llamado claro y directo: no participar en estas convocatorias fraudulentas ni entregar información a terceros que se hacen pasar por representantes del canal. La advertencia se centra en proteger a las personas que, con la ilusión de encontrar una oportunidad laboral o artística, podrían caer en estas prácticas engañosas.

Canal RCN dice cómo puede acceder a sus convocatorias

El comunicado también recordó que todos los procesos de selección de personal, así como las convocatorias de casting o de talento hechas por Canal RCN y Estudios RCN, se llevan a cabo únicamente por medio de canales oficiales. Estos son:

La pantalla de Canal RCN , donde se anuncian convocatorias o programas especiales.

, donde se anuncian convocatorias o programas especiales. La ‘ app’, disponible en dispositivos móviles.

disponible en dispositivos móviles. La página web oficial , donde se publica información verificada.

, donde se publica información verificada. Las redes sociales institucionales, reconocidas con sus sellos de verificación.

De esta manera, el canal busca reforzar la confianza de los usuarios y evitar que la desinformación o las estafas digitales vulneren a quienes sueñan con participar en el mundo del entretenimiento.

Filtran posibles nombres de famosos a ‘La casa de los famosos’

Mientras Canal RCN enfrenta este tipo de fraudes, el medio televisivo en Colombia también se mueve al ritmo de las expectativas que provoca la nueva temporada de uno de sus programas estrella: ‘La casa de los famosos‘, que prepara su tercera edición para 2026.

La periodista de farándula Graciela Torres, más conocida como ‘La negra Candela‘, reveló en la emisora Olímpica Stereo que la producción ya se encuentra en marcha y que hay varios nombres que estarían sonando como posibles participantes. Aunque aclaró que se trata de acercamientos preliminares, la comunicadora mencionó a seis personalidades que podrían hacer parte del ‘reality’.

Entre los nombres que circularon se encuentran:

Karoll Márquez , actor y cantante con una amplia trayectoria en televisión.

, actor y cantante con una amplia trayectoria en televisión. Luis Eduardo “Lucho” Díaz , exconcejal de Bogotá y figura reconocida en la política distrital.

, exconcejal de Bogotá y figura reconocida en la política distrital. Naty Botero , cantante y compositora que ha dejado huella en la música colombiana.

, cantante y compositora que ha dejado huella en la música colombiana. ‘Cony’ Camelo , actriz y comediante que ha ganado cariño del público por su versatilidad.

, actriz y comediante que ha ganado cariño del público por su versatilidad. Belkis Arizala , modelo y presentadora con experiencia en medios y pasarelas internacionales.

, modelo y presentadora con experiencia en medios y pasarelas internacionales. Benjamín Herrera, actor que ha participado en diversas producciones televisivas.

Estos nombres, sin embargo, aún no han sido confirmados por el canal ni por la productora del programa, por lo que se tratan solo de especulaciones propias de la fase inicial de preproducción.

El canal concluyó reiterando que su compromiso con la transparencia y la protección de su audiencia es prioritario. Asimismo, instó a los seguidores a mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para evitar caer en manos de estafadores que aprovechan el reconocimiento de la marca para engañar al público.

