El jueves 4 de septiembre de 2025 quedará marcado en la historia del fútbol colombiano no solo por la contundente victoria de la Selección Colombia ante Bolivia, que selló el paso a la próxima cita orbital, sino también por el dominio absoluto de Caracol TV en las mediciones de audiencia.

Caracol TV arrasó en el ‘rating’ del mencionado juego y dejó a RCN muy por detrás en una diferencia que resalta la preferencia del público colombiano por su cobertura deportiva.

Según los datos oficiales de Kantar Ibope Media, la transmisión de Caracol alcanzó picos bien altos, consolidándose como el programa más visto del día y demostrando una vez más que la mayoría de colombianos prefiere ver los juegos de la ‘Tricolor’ por el Gol Caracol.

De acuerdo con el reporte publicado por Ibope, el ‘rating’ quedó de la siguiente manera:

Gol Caracol Colombia vs. Bolivia: 19.01 % de ‘rating’ de personas y 39.30 % en hogares. Gol Caracol Brasil vs. Chile: 15.20 % en personas y 31.14 % en hogares. Desafío Siglo XXI (Caracol): 9.57 % en personas y 19.67 % en hogares. Gol Caracol previa de Colombia vs. Bolivia: 7.96 % en personas y 17.83 % en hogares. Fútbol RCN Colombia vs. Bolivia: 5.19 % en personas y 12.09 % en hogares.

🇨🇴#RatingOficial 4 de septiembre de 2025 pic.twitter.com/0kRj41taxZ — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) September 5, 2025

Con base en esos datos, Caracol logró una cifra casi cuatro veces mayor al de su principal competencia, lo que representa una diferencia abismal de 13.82 puntos porcentuales en personas y 27.21 puntos en hogares.

¿Cómo fue el partido entre Colombia y Bolivia?

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, enfrentó a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

El partido terminó con un rotundo 3-0 a favor de la ‘Tricolor’, gracias a los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

¡𝗡𝗢𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗩𝗔𝗔𝗔𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟! 🤩🤩🤩🤩🤩 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 de 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 en la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 👏👏👏👏👏👏 𝗢𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗱𝗼 ☑️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/naCK4bimny — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025

Esta victoria no solo aseguró el boleto directo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, sino que también provocó una euforia colectiva que se reflejó en los hogares colombianos.

Millones de personas sintonizaron sus televisores para vivir el momento, y los números de audiencia confirmaron que la mayoría optó por Caracol TV, dejando en evidencia una brecha significativa con su competidor directo, RCN.

