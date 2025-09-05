La Selección Colombia emocionó al país con la clasificación al Mundial de 2026, luego de la debacle en Qatar 2022, cita a la que la ‘tricolor’ no asistió porque no logró su cupo para este campeonato. Ahora, con una victoria contundente 3-0 contra Bolivia, el equipo supera una vez más esta fase importante.

(Lea también: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia antes del Mundial? Enfrenta a necesitado rival)

En medio de la euforia por la clasificación, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló en Blu Radio con el periodista Néstor Morales y fue consultado sobre el futuro de Barranquilla como sede oficial de la Selección Colombia.

“No sé, Néstor, no sé. Ya veremos cuando llegue el momento y el sistema del Mundial del 2030, yo siempre he dicho que la Selección pertenece a todo el país y que todas las ciudades lo merecen. Pero también hay que entender que detrás de esto hay una empresa que hace viable que el fútbol se pueda cumplir. Uno como directivo debe establecer lineamientos financieros y administrativos para manejar talentos y emociones, que es lo que es resumen es el fútbol. Barranquilla es el único estadio que tiene una capacidad importante. los demas tienen capacidad inferior”, contestó.

Lee También

Finalmente, Jesurún se refirió a las obras que se vienen en Bogotá con el nuevo estadio que pretende hacer la Alcaldía de la ciudad en compañía con Sencia, una empresa privada, en un proyecto que se piensa construir y finalizar en un plazo aproximado de 3 años. También, el directivo habló del estadio Metropolitano en la capital del Atlántico y la novedad que tendrá para el próximo año.

“Estupendo sería, Bogotá necesita un estadio grande, no puede ser que en Lima se juege la final de Libertadores con una estadio de 80.000 personas. La capital de nuestro país tiene que tener un estadio grandioso y lo celebraría. Todas las ciudades que brinden las garantías que brinda Barranquilla son aptas para ser sede de Eliminatorias. Yo no he descartado a Barranquilla, de hecho el alcalde ya dijo que en enero va a subir su capacidad para 65.000 personas, ese es un punto muy alto”, dijo.

* Pulzo.com se escribe con Z