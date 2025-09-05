James Rodríguez, el ícono del fútbol colombiano sigue produciendo titulares. Esta vez, fue el mismísimo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien despejó las tensiones acerca de su futuro en la selección nacional. El rumor creció tras una imagen que se volvió viral, y que muchos fans consideraron como una “despedida” del mediocampista.

“No implica un retiro ni adiós a la selección,” y enfatizó en el compromiso y sentido de pertenencia de James con su selección, apuntó Jesurún para calmar las especulaciones, asegurando además su presencia en el Mundial de 2026. En palabras del mismo presidente de la FCF, James se ha ganado su lugar como “capitán absoluto” del equipo gracias a que “demuestra siempre un gran nivel y compromiso cada vez que viste la camiseta colombiana” del seleccionado.

La imagen que se viralizó y desató los rumores, fue capturada luego del histórico partido ante Bolivia, cuando tras asegurar la clasificación del equipo a la Copa del Mundo, James se quedó solo en el césped del Estadio Metropolitano, mirando hacia abajo con una expresión emotiva, con las gradas ya vacías. Sin embargo, Jesurún destacó que este gesto simplemente denotaba la emoción del jugador, y subrayó que el futbolista de 34 años tiene aún competiciones importantes por delante, entre ellas el Mundial de 2026.

En el emblemático partido de clasificación, fue James quien inició la oleada goleadora con un gol de pierna derecha, conquistando así 14 goles en Eliminatorias, superando el récord de Radamel Falcao, otro ídolo del fútbol colombiano. Tras su salida del terreno de juego por una molestia al minuto 61, fue ovacionado por el público, habiendo cumplido su meta de clasificar a su equipo al Mundial 2026.

Y si bien se asegura su participación en el mencionado Mundial, Jesurún resaltó que el jugador tiene como objetivo el potencial de clasificar incluso para el Mundial 2030. Además, el alto directivo añadió que todos los jugadores que fueron convocados para las Eliminatorias viajarán a jugar el último partido frente a Venezuela, a pesar de haber logrado ya la clasificación, en busca de un mejor lugar en el sorteo de grupos para la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo conjuntamente entre Estados Unidos, México y Canadá.

Por ahora, lo que si es incierto es si James jugará en el León de México, club en el que ha tenido altibajos por la no participación en el último Mundial de Clubes, por lo que el ’10’ está buscando llegar de la mejor manera a la cita orbital y buscaría un equipo mucho más competitivo.

