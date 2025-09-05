James Rodríguez fue uno de los hombres de la noche de la clasificación al Mundial. El volante colombiano salió al terreno de juego de la mano de su hijo y estuvieron juntos en los actos protocolarios.

(Vea acá el gol con el que James abrió clasificación al Mundial)

Samuel, que ya está por cumplir los 6 años, posó junto a su padre para escuchar el himno nacional y fue en ese momento en el que sucedió un momento que ahora las personas exaltan en redes sociales.

El niño, desconociendo los actos de protocolo, se puso su mano izquierda en el escudo y el corazón, pero James, enseñándole el respeto por los símbolos patrios, le puso su manita derecha sobre el escudo, dejando una imagen muy emotiva.

Este es el video que protagonizaron los Rodríguez, papá e hijo:

Te vas a emocionar con este gesto de James. Es con la derecha, siempre es con la derecha. https://t.co/FQGE4zoAwL pic.twitter.com/1isRo6Bwco — Josué   𝕏 (@josueartex) September 5, 2025

Aunque le han querido dar tintes políticos, la realidad es que James parece estar cerrando el ciclo con la Selección Colombia y estos momentos seguro quedarán en su memoria para siempre.

Eso también quedó reflejado con las imágenes que se conocieron después de que acabó el partido. Cuando el resto de sus compañeros estaban en el camerino y el estadio se estaba desocupando, James se fue al centro del campo del estadio Metropolitano y se sentó. Estuvo varios minutos, se tomó fotos y, pareciera, hizo una videollamada.

Esta imagen fue tomada por muchos como el cierre de James Rodríguez en las Eliminatorias.

Y es que irse con la clasificación al Mundial es irse por la puerta grande. A pesar de las dudas, críticas y altibajos, su presencia en la Selección Colombia es muy importante y así se lo han reconocido constantemente sus compañeros.

James salió con alguna molestia física al final del partido y es duda para el juego contra Venezuela. Sin embargo, el gran reto será mantener la mejor forma física de cara al 2026. Por ahora tiene contrato con León, club en el que ha encontrado continuidad y competencia, lo que será fundamental de cara al Mundial.

* Pulzo.com se escribe con Z