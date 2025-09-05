La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) no solo le dio la bienvenida a la Selección Colombia al Mundial 2026, sino que destacó la importancia del capitán James Rodríguez.

(Vea también: ¿Qué hacía James Rodríguez solo en la cancha al final de partido? Imagen despertó rumores

El gesto se dio especialmente luego del gol del jugador de Leones en la reciente victoria frente a Bolivia. Se trata de un sutil, pero representativo mensaje que publicó la entidad en sus redes sociales en la que compartió la foto de Luis Díaz coronando de manera simbólica al ’10’.

La publicación fue celebrada de manera masiva por fanáticos cafeteros que ratificaron el liderazgo del mediocampista con la ‘Tricolor’. Cabe resaltar que la imagen fue acompañada por una corona y el texto: “Rey James”.

Lee También

No se trató de un gesto superficial. La Fifa, apelando a su alcance global y simbología futbolística, expresó su respaldo hacia James con múltiples señales.

La “corona” que le dedicaron pone en evidencia el rol protagónico que podría desempeñar James en el Mundial de 2026, lo cual abre paso a reflexiones sobre su vigencia y valor para el fútbol colombiano.

King James 👑🇨🇴#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RYfcp3fYty

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025

¿Qué dijo la Fifa sobre la clasificación de la Selección Colombia?

Colombia confirmó nuevamente su presencia en el escenario internacional del fútbol. Por esta razón, el organismo deportivo confirmó oficialmente el pase del equipo sudamericano luego de su victoria por 3-0 ante Bolivia, en un partido vibrante disputado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

La Fifa, a través de sus redes sociales, celebró el triunfo de la poderosa nación cafetera, destacando el rendimiento colectivo del equipo. Después de cuatro años de ausencia, la selección Colombia regresa al torneo.

Esta vez los protagonistas fueron James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, quienes fueron protagonistas al anotar los goles que aseguraron la clasificación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIFA World Cup (@fifaworldcup)

* Pulzo.com se escribe con Z