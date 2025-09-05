El contundente triunfo 3-0 de Colombia sobre Bolivia depositó a la ‘Tricolor’ en una nueva Copa del Mundo. Aunque los rivales en la fase de grupos del Mundial recién se conocerán el 5 de diciembre, la Selección cuenta con una potencial ventaja: está cerca de ser cabeza de serie.

Al tener ahora 48 combinados participando, la fase de grupos del Mundial se dividirá en 12 grupos de 4. Para el sorteo del 5 de diciembre en Washington, las 9 mejores selecciones del ‘ranking’ Fifa y las 3 anfitrionas (Canadá, Estados Unidos y México), serán las cabezas de serie.

Esas 12 selecciones serán las que siembren a las otras 36 en un grupo determinado. Asimismo, integrarán el bombo número 1 del sorteo. Si se mantiene lo hecho en sorteos de pasados mundiales, en los otros 3 bombos estarán las selecciones con peores posiciones en el ‘ranking’ Fifa (en el papel, las menos competitivas).

Por ejemplo, en el Mundial de 2014 Colombia fue cabeza de serie liderando un grupo integrado también por Grecia, Costa de Marfil y Japón. Un ejemplo de lo contrario fue en 1998, cuando Rumania lideró el grupo completado por Colombia, Inglaterra y Túnez.

El sorteo no solo define a los rivales, sino que también fija las sedes en las que cada selección juega. Así las cosas, ser cabeza de serie puede asegurar que los dos primeros partidos sean en una misma ciudad, algo que alivia los largos desplazamientos durante el torneo.

Cómo está Selección Colombia en el ‘ranking’ Fifa

Con corte al 5 de septiembre de 2025, Colombia está en el puesto 14 del escalafón usado por la Fifa para el sorteo del certamen. De los ya 16 clasificados al Mundial, excluyendo a los 3 anfitriones, Colombia tiene la tercera mejor ubicación actualmente en el ‘ranking’.

Aunque faltan por clasificar las selecciones europeas (las mejor ubicadas en el escalafón de Fifa), también es cierto que a Colombia le restan los juegos ante Venezuela y los amistosos de octubre para sumar puntos y subir puestos en el listado.

Si se repite lo hecho en mundiales pasados, el ‘ranking’ con corte a octubre será el definitivo para que la Fifa arme los bombos y determine quiénes serán cabezas de serie.

