Un curioso momento se dio en el informe desde Barranquilla en Blu Radio, cuando el periodista Néstor Morales estaba reportando la fiesta que se vivió en la capital del Atlántico con la clasificación de Colombia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. La corresponsal de la ‘Arenosa’ se le salió un comentario que se escuchó al aire cuando estaba terminando su reportaje.

(Vea también: Hombre le quería meter gol a su esposa y lo pillaron con la amante en partido de Colombia)

A la periodista en Barranquilla, al finalizar su intervención, se le escuchó al aire la palabra “papi”, lo que produjo curiosidad en Néstor Morales, que le respondió con sarcasmo y haciéndola reir: “¿Qué me dice,Vanessa? ¿quién es papi? ¿a quién le está diciendo papi? Me puede decir papi sin problema”.

De inmediato, Vanessa Saldarriaga, corresponsal de Blu en el Atlántico le respondió y justificó por qué hizo su comentario: “No es que voy a dar una indicación para el noticiero local y se fue para el Nacional, porque ya enseguida nos vamos al local nosotros y empezamos con toda la fiesta”.

Lee También

Precisamente, en Barranquilla se vivió una completa fiesta por la clasificación de la ‘tricolor’, que logró vencer a Bolivia 3-0 con goles de James Rodríguez, John Córdoba y Juan Fernando Quintero, este último siendo figura y determinante en el partido, al hacerse un tanto y una asistencia.

Lo que desató la victoria de Colombia fue muy importante para los hinchas, que salieron del estadio felices, bailando y cantando para mostrar su felicidad por el objetivo cumplido. De igual manera lo vivieron los jugadores, quienes en el camerino subieron fotos y videos danzando entre ellos y abrazándose.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.