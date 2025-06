El presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, elevó ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, una alerta temprana relacionada con lo que, según su criterio, representa una grave alteración del orden constitucional en Colombia.

El motivo de esta advertencia es la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto, pese a que esta iniciativa ya había sido rechazada previamente por la Plenaria del Senado de acuerdo con los procedimientos constitucionales y legales vigentes.

A raíz de esa situación, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo habló en Blu Radio y dio su versión de la propuesta del mandatario: “No hay acuerdo entre dos ramas del poder: la Presidencia y un sector del Congreso. El presidente usa la constitución para que el pueblo decida sobre eso”.

Esa afirmación desató los cuestionamientos de Néstor Morales, director del programa: “Ese tema del que el pueblo dirime todo y que yo represento al pueblo. ¿No es una manipulación absurda de que ustedes son los superiores moralmente en Colombia? Yo soy pueblo, yo soy ciudadanía. “, señaló.

De inmediato, el congresista le contestó con una respuesta bastante sorpresiva, atreviéndose a dudar sobre la situación económica del periodista: “Usted no es del pueblo, usted es ciudadanía, usted del estrato 7, Néstor”.

Como era de esperarse, Morales no se dejó echar tierra y le respondió con argumentos cuestionándolo sobre la postura que ha tomado el Gobierno entorno a la ciudadanía y su convocatoria a la consulta popular.

“Usted no me conoce doctor Ocampo: ¿de dónde saca que yo no soy pueblo? ¿De dónde saca que el estrato 7 supuestamente al que yo pertenezco no es pueblo? ¿Pueblo es solamente lo que ustedes deciden que es pueblo? Algún día le cuento de dónde salí y cómo mientras usted estaba marchando y yo trabajando, salí adelante”, señaló.

Ocampo se quedó callado ante esa respuestas y aseguró que la opinión de Morales es bien distinta a la suya, lo que para él hace parte de la democracia: “Las posturas suyas no representan al pueblo, representan otros intereses que son contrarios al Gobierno. Usted defiende los intereses de los más poderosos del país y no de las clases populares. No mide en tema constitucional lo que está sucediendo”.

Finalmente, en Blu Radio cuestionaron a los militantes del Gobierno por qué no decidieron por vía de jueces alegar el hundimiento de la consulta popular en el Congreso: “Cuando el Gobierno considera que una decisión del Congreso es inválida, no hace decretazos. Va a una Corte o al Consejo de Estado y presenta una demanda y gana con argumentos. Ustedes están justificando el decretazo de Petro y va a llegar otro Gobierno y les va a hacer lo mismo y van a decir que les están violando la constitución”.

El caso ya trascendió el ámbito nacional luego de que ocho partidos políticos con curules en el Congreso, entre los que se encuentran el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Liberal, firmaran una declaración conjunta. En este documento, expresaron que la convocatoria a la consulta popular mediante decreto presidencial puede interpretarse como un “golpe de Estado institucional”, lo que incrementó la preocupación acerca del respeto a la institucionalidad y la separación de poderes en el país.

