Este jueves 22 de mayo, durante el foro “Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia,” organizado por la Contraloría General de la República y hecho en la Universidad Católica en Bogotá, el presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que cometió errores en la selección de algunos de sus ministros de Educación.

(Vea también: Papa León XIV no bendecirá a Petro… en Colombia: rechazó invitación a venir en su Gobierno)

El mandatario explicó que esta decisión ha frenado considerablemente el avance de su proyecto para ampliar la cobertura en educación superior, específicamente la apertura de 500.000 nuevos cupos en universidades públicas.

Según el primer mandatario, hasta ahora los resultados están lejos de la meta, y actualmente solo se han logrado habilitar aproximadamente 150.000 cupos. Sin embargo, aseguró que todavía hay tiempo para corregir el rumbo y alcanzar los objetivos propuestos por su administración.

“Si no creamos el cerebro colectivo, no tenemos nación. La política hecha durante décadas de financiar la universidad privada no es buena. Los datos que tenemos hasta la fecha, y eso que nos ha faltado audacia porque puse unos ministros de Educación malos, me equivoqué y estaban pensando en otras vainas”, indicó inicialmente Gustavo Petro.