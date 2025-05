Como dirían los abuelos: “Petro se quedó con los crespos hechos”. Y es que el jefe de Estado tenía todo preparado para cantar a los cuatro vientos que Colombia recibiría, por cuarta vez, a un papa, luego de que Pablo VI (1968), Juan Pablo II (1986) y Francisco (2017) pisaran suelo cafetero en el pasado.

De hecho, tal era la confianza y la fe de Petro, que llegó hasta el Vaticano acompañado de Antonella, su hija, y de la canciller Laura Sarabia, en una visita que tenía el firme propósito de montar al papa León XIV al bus de la “paz total” en Colombia y, de paso, lograr que diera el sí para arribar a territorio nacional en los próximos meses.

Sin embargo, información entregada por el periodista Melquisedec Torres dio cuenta de que el sumo pontífice le bajó el dedo a visitar Colombia en lo que resta del mandato de Petro. Una de las razones que habría esgrimido el Vaticano para esa negativa es que el papa no se quiso comprometer, como lo dijeron el presidente y la Cancillería, a meterse de lleno como mediador del proceso de paz.

Atentos. Va la primicia de El Vaticano y el gobierno de Colombia, según mis conversaciones con altas fuentes conectadas con la sede papal:

“Ni con este Papa ni anteriores se generan compromisos inmediatos, estos se analizan y días o meses después se responde a los gobiernos”, dijo Torres en un trino.

Pero uno de los hechos que más crearon molestia en el interior del Vaticano, y por el que León XIV no le caminaría a Petro para visitar Colombia, es que la santa sede no entrará a terciar en los diálogos de paz con el Eln, por dos razones que reveló el periodista de Caracol Radio.

La primera parte de la versión que tiene Torres es que “Petro no siguió recomendaciones que, en ese tema, le dio el papa Francisco en enero 2024”. El no seguir esos consejos le habrían costado al jefe de Estado la confianza del pontífice en cómo se estaría manejando el tema de la paz en Colombia.

Por otro lado, el periodista señaló que “cuando Petro le sugirió ese asunto al papa León XIV” durante su más reciente encuentro, “este solo guardó silencio” y no le dio más cuerda al tema, por lo que se interpretó como una negativa para incursionar en el espinoso tema de la paz con la guerrilla.

Finalmente, el equipo del Vaticano “considera que si esos diálogos han fallado en La Habana y Caracas, no tiene sentido político intentarlo ahora” teniendo como sede al país más pequeño del mundo. Esa opinión habría sepultado las intenciones del mandatario, que parece no haber conquistado con su discurso al papa.

Así las cosas, casi que se da por hecho que el papa León XIV no vendrá a Colombia durante el Gobierno actual, aunque queda una ventana abierta para que lo haga en los próximos años y Colombia vuelva a tener un pontífice recorriendo las calles de sus principales ciudades.

