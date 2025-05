La elección de Robert Francis Prevost como nuevo pontífice abrió un nuevo panorama para la iglesia católica y el rol de León XIV, nombre que eligió para su pontificado, parece tener tintes de pacifismo y unificación de la sagrada institución, algo fragmentada desde que el papa Francisco hizo cambios sustanciales a la visión del Vaticano.

Para aprovechar esas cualidades del nuevo papa, el presidente Gustavo Petro viajó para encontrarse con el papa estadounidense en el Vaticano, con el fin de pedirle que interviniera en uno de los temas más espinosos del acontecer nacional: la llamada por él mismo “paz total”, con la que quiere llegar al cese de hostilidades con guerrillas como las disidencias de las Farc y el Eln.

Para el infortunio del jefe de Estado, León XIV no le ‘copió’ a la idea de ser garante en ese proceso paz y, según expresó el periodista Melquisedec Torres, tampoco aceptó la invitación de visitar el país en los próximos meses. Una de las razones que impidieron (por ahora) la llegada del pontífice norteamericano a suelo colombiano es que “Petro no siguió recomendaciones que, en ese tema, le dio el papa Francisco en enero 2024”, cuestión que no le gustó a la santa sede.

El mismo comunicador afirmó que de la reunión entre Petro y Prevost salió una conclusión: “No habrá visita de León XIV a Colombia ni a Chiribiquete durante el actual Gobierno”.

Cuándo vendría el papa León XIV a Colombia

Aunque el portazo del papa se dio en el mandato del líder del Pacto Histórico, no todo parece perdido para los fieles colombianos que esperan una nueva visita apostólica. La santa sede habría fijado una posible fecha para que el santo padre toque territorio nacional: “Si viene, será después de 2028”, mencionó Torres en un trino.

Atentos. Va la primicia de El Vaticano y el gobierno de Colombia, según mis conversaciones con altas fuentes conectadas con la sede papal:

1. No hay posibilidad de que haya diálogos con el ELN en El Vaticano por dos razones: Petro no siguió recomendaciones que, en ese tema, le… — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) May 21, 2025

Fuentes cercanas al Vaticano le dijeron al periodista que “cuando Petro le sugirió ese asunto al papa León XIV”, hablando sobre ser partícipe del proceso de paz y llevar los diálogos con el Eln a ese país, “este solo guardó silencio” y no le siguió la cuerda al presidente, hecho que marcó una negativa inmediata.

El equipo cercano al pontífice expresó que si “esos diálogos han fallado en La Habana y Caracas, no tiene sentido político intentarlo ahora” teniendo como sede al país más pequeño del mundo. Esa frase parece haber sido lapidaria para los intereses del mandatario, que parece no haber conquistado con su discurso pacifista al papa (por ahora).

Cuántos papas han visitado Colombia hasta el momento

Solo tres papas han visitado Colombia de forma oficial y son los siguientes:

Pablo VI ( 1968): f ue el primer papa en visitar Colombia y también el primer pontífice en visitar América Latina. Estuvo en Bogotá durante el Congreso Eucarístico Internacional , y se reunió con el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo.

Juan Pablo II ( 1986): s u visita fue mucho más amplia. Estuvo en diez ciudades del país , incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Popayán, entre otras. Fue una gira pastoral extensa, con gran impacto mediático y espiritual.

Francisco ( 2017): e l actual papa visitó Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre de 2017 , pasando por Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena . Su visita tuvo como eje principal la reconciliación y la paz, en un momento clave del proceso de posconflicto.

