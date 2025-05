El ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso en Blu Radio supuestas anomalías durante la plenaria del Senado, cuando se debatía la consulta popular laboral, uno de los proyectos más polémicos respaldados por el Gobierno de Gustavo Petro. Benedetti sostuvo que la votación fue clausurada de manera irregular justo cuando se perfilaba una mayoría favorable al “sí”.

(Lea también: Qué estudió Armando Benedetti; la carrera está muy alejada de lo que hace actualmente)

Según explicó el ministro en la emisora, varios senadores que buscaban votar a favor de la iniciativa intentaban ingresar al recinto. Sin embargo, el presidente de la sesión habría ordenado cerrar el registro para la votación tan pronto como el “no” tomó una corta ventaja, lo que impidió que estos legisladores participaran. Benedetti señaló que este acto va en contra de las tradiciones del Congreso colombiano, donde siempre se ha permitido votar a cualquier senador presente en el recinto antes del cierre efectivo de la votación.

El ministro del Interior también se refirió a la ausencia de varios senadores clave, quienes, según él, optaron por no votar para no enfrentar sanciones de sus partidos bajo la ley de bancadas, aunque simpatizaban con la propuesta. Mencionó nombres como Ana María Castañeda, Temístocles Ortega y Didier Lobo, todos de Cambio Radical, quienes, presuntamente, consideraban respaldar al Gobierno a pesar del riesgo.

Sin embargo, en Blu Radio lo cuestionaron por la senadora Martha Peralta, quien sí tenía todas las condiciones para votar y no lo hizo porque no estuvo presente en el momento en que se cerró la jornada. El periodista Néstor Morales tuvo que aclararle a Benedetti la ubicación real de la congresista en un momento tan importante para el país.

“¿Quiere que le diga donde estaba Martha Peralta, ministro? Le voy a decir para que vea el nivel de irresponsabilidad, estaba en el salón de belleza. Se fue y después dice que no le dieron garantías para no votar. Es que no son juiciosos, ministro. No estaba en el salón“, le dijo Morales a Benedetti.

El ministro intentó gambetear la respuesta diciendo que habían otros senadores que no iban a votar, pero si podían. Diciendo que algunos senadores “se iban a inmolar”, a cambio de que están con la consulta y, según él, “han acompañado al Gobierno”. Benedetti aseguró que habían como 6 congresistas que se querían “inmolar”.

La reforma laboral es uno de los principales proyectos del actual Gobierno y, tras este debate, ha cobrado aún más relevancia. Benedetti indicó que el Ejecutivo no desistirá en sus esfuerzos y confirmó que, a pesar del revés, se ha aceptado una apelación que permite reactivar el trámite legislativo de la reforma. La parlamentaria Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, ya ha presentado un nuevo cronograma acelerado para tratar de sacar adelante la propuesta antes de que finalice el periodo legislativo actual, que cuenta con solo seis semanas restantes.

(Vea también: “Esos no son míos”: Benedetti se hizo el de las gafas por chats con Petro en el Congreso)

Lee También

Por último, Benedetti fue enfático en que la consulta popular planteada por el presidente Petro sigue siendo una carta fundamental del Gobierno y que, independientemente del avance por vía ordinaria, esta alternativa seguirá sobre la mesa. Negó rotundamente haber intentado agredir al secretario del Senado durante el acalorado debate, aclarando que solo golpeó la mesa en muestra de protesta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.