En la votación de la plenaria del Senado para aprobar o rechazar la consulta popular que propone el Gobierno hubo una gran ausente: Martha Peralta. La senadora del Pacto Histórico no pudo votar por el “sí” y eso, además de muchas otras artimañas de la oposición, influyó en la decisión que provocó una tensa discusión en el recinto de la democracia.

Durante la discusión entre senadores, se escuchaba decir que la senadora Peralta no había votado porque el presidente Efraín Cepeda cerró las urnas en menos de 3 minutos y en la mañana de este miércoles se especuló que ella no estaba en el Senado porque estaba en el salón de belleza.

Ella le salió al paso a esas declaraciones y en charla con Señal Colombia respondió a esas especulaciones: “Al no alcanzar a votar, tampoco puedo aceptar que algunos medios y periodistas diga que yo me encontraba en el salón de belleza. Claro, como soy mujer, no me encontraba en el recinto porque estaba en un salón de belleza. Eso es ruin. Infame. Eso es lo más bajo que han hecho en cuanto a la argumentación de la oposición”, explicó la senadora del Pacto Histórico.

Así habló sobre lo que pasó en una de las jornadas políticas más convulsionadas de los últimos años:

#ElCalentao🥘 | 🗣️ “Sabían que yo me encontraba afuera de la plenaria del Senado, yo no puedo por unos minutos ser juzgada cuando yo he tenido una vida de lucha y coherencia firma para las causas de la gente”, hablamos con la senadora @marthaperaltae sobre la situación vivida en… pic.twitter.com/cf65qxX6wI — Señal Colombia (@SenalColombia) May 15, 2025

No obstante, la senadora aún no ha aclarado en dónde se encontraba en ese instante en el que iniciaron las votaciones.

Por qué Martha Peralta no votó por la consulta popular

Ella siguiendo lo que dice el resto de su bancada y hasta el mismo presidente, sostiene que hubo irregularidades en las votaciones. De hecho, según ella, estas malas prácticas por parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda, se vieron desde que inició el día.

“El inicio de la jornada de ayer estuvo con muchas irregularidades. La mesa directiva iba con el propósito de entorpecer la votación de la consulta popular. Yo, en el anterior punto del orden del día, le dije al secretario que le radicaba mi impedimento y que, además, me retiraba del recinto porque se iba a votar mi impedimento para el recurso de apelación de la reforma laboral Por costumbre congresional, cuando sales del reciento y votan, te dicen que puedes reingresar. Nunca se me invitó a reingresar y de manera abrupta, arbitraria, pasan al siguiente orden del día sin dar el tiempo necesario, sin tocar la campanilla, llamar a todo el mundo y dejar un tiempo considerable para reingresar al recinto. Eso no se hizo. Lo cerró aún diciéndole mi bancada que estaba pendiente mi voto. Eso lo tenían orquestado”, aseguró Peralta.

Además de esa forma abrupta de iniciar las votaciones, las mismas duraron menos de 3 minutos, algo inusual. Normalmente, ese tipo de votaciones se extienden por 30 minutos para que todas las personas que no están en el recinto lleguen, ejerzan su derecho de votación y representen a los colombianos.

“En la consulta popular, no hubo garantías para la votación”, dijo Peralta, que además busca que su buen nombre no sea tachado, como la vez que la criticaron por usar prendas de diseñador en París. “No puedo aceptar que por unos minutos se ponga en tela de juicio mi lucha”, dijo.

En la actualidad, Martha Peralta hace parte de la Comisión Séptima del Senado, en la que se hundió la reforma laboral hace un par de meses. Ahora, con la nueva determinación es que esta propuesta pase por la Comisión Cuarta, que está presidida por Angélica Lozano, que tampoco votó por al consulta popular.

