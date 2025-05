Luego del hundimiento de la consulta popular para revivir la reforma laboral, hubo tensión en el Congreso. Por un lado, los senadores opositores tuvieron una desaforada celebración, mientras los oficialistas (senadores, ministros y más) estuvieron salidos de casillas.

Uno de ellos fue Armando Benedetti, quien se fue en contra a Diego González, el secretario del Senado que anunció el resultado de las votaciones para la propuesta impulsada por el Gobierno Petro. En videos se observa al ministro del Interior alzarle la mano y reclamarle en medio de un ataque de ira.

(Le puede interesar: Aparece video (en otro ángulo) que muestra por qué Benedetti se salió de control en Senado)

Después de salir de la plenaria, Benedetti justificó el porqué se fue contra González. Aseguró que el secretario incurrió en una artimaña para poner más votos al no, es decir, para hundir la consulta.

“Ahorita les voy a mostrar el video en el que se cierra la votación, y un voto de Édgar Díaz [Cambio Radical] se cambia del sí al no. Y el señor secretario, ahí está la grabación, añade un voto más al no y ahí es cuando yo le pegó a la mesa y es mi acción airada; le agrega un voto al no después de haber sido cerrada lo votación”, dijo el ministro del Interior en una atención a medios en el Congreso.