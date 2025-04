Un corte de luz “masivo” afecta este lunes a toda la península ibérica y parte de Francia, indicó el gestor de la red eléctrica portuguesa: “REN confirma un corte masivo de luz en toda la península ibérica, que afecta también una parte del territorio francés y cuyo impacto alcanzó Portugal desde las 11:00 a. m. hora local”, indicó la empresa en un comunicado.

Esta situación ha ocasionado graves afectaciones en países como España, Portugal y parte de Francia, lo que tiene a varios sistemas de transporte públicos frenados como trenes, metro y hasta aeropuertos. Esta situación ha escalado hasta Colombia, como lo indica el periodista Néstor Morales, de Blu Radio, quien ha resultado afectado por lo que ha sucedido con la luz y eso tiene frenados a sus periodistas en estos países.

“Debo contarles a los oyentes, a modo de confesión, que estamos en un problema gigante en Blu Radio esta mañana. Hay un apagón terrible en España y una parte de Portugal, por lo que los corresponsales en Madrid están totalmente incomunicados. No hay metro, no hay operación aérea, no hay ascensores, no hay Internet, entonces estamos varados porque sin comunicación no podemos reportar desde España la gravedad de lo que está sucediendo en estos momentos”, indicó.